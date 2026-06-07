Строк виплат збільшено з 60 до 90 днів.

Кабмін ухвалив рішення про збільшення строку надання компенсації закладам за розміщення внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили документи.

Як повідомила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відтепер строк виплат збільшено з 60 до 90 днів.

Також уряд розширив можливості підтвердження факту зруйнованого або пошкодженого житла. Для цього можна буде використовувати акт дистанційного обстеження, що має спростити процедури фіксації втрат.

Крім того, систему компенсацій планують зробити більш прозорою. В електронному кабінеті Пенсійного фонду громадяни зможуть переглядати інформацію про призначення компенсації, причини відмови, розрахунок її розміру та нараховані виплати.

Окремо уряд ухвалив рішення щодо забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу. Визначено порядок і умови надання субвенцій з державного бюджету. Пріоритет надаватиметься сім’ям, які евакуювалися через війну, втратили житло або повертаються в Україну з-за кордону.

У державному бюджеті на 2026 рік на ці потреби передбачено 833 млн грн.