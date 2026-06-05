Читайте незабаром на LB.ua про реформу Державної митної служби, переатестацію митників, пришвидшення процедур митного оформлення, боротьбу з сірим імпортом та контрабандними схемами.

Фото: Зоряна Стельмах Голова Державної митної служби Орест Мандзій

У квітні Кабінет міністрів за результатами відкритого конкурсу затвердив на посаді голови Державної митної служби колишнього детектива НАБУ Ореста Мандзія.

Працюючи детективом, Мандзій розслідував, зокрема, корупцію на Львівській, Волинській та Чернівецькій регіональних митницях, контрабанду, вплив регіональних чиновників та працівників СБУ. Тож, про проблеми Державної митної служби новопризначений керівник знає буквально зсередини. І саме їх він назвав серед ключових напрямків своєї роботи, включно з переатестацією співробітників і цифровізацією служби.

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Але унікальність публічного інтервʼю, яке проходило в рамках проєкту “Епіцентр виробників”, від класичного - у тому, що зі своїми питаннями до очільника Митниці мали можливість звернутися в тому числі й підприємці, виробники, власники малого й середнього, середнього+ бізнесу.

“Епіцентр співпрацює з понад 2500 українських виробників з різних куточків України - з Харкова, Івано-Франківська, Дніпра та інших регіонів. Вони не завжди мають змогу відвідати публічні дискусії в Києві та поставити владі питання, що їх турбують. Але постійно надають нам зворотний зв’язок щодо найгостріших проблем у взаємовідносинах держави та бізнесу. Значна частина їхніх питань стосується саме митниці”, - відзначила PR-директорка «Епіцентру» Юлія Чудновець перед початком інтервʼю.

Фото: Зоряна Стельмах Керівник департаменту зі зв'язків з громадськістю Епіцентру Юлія Чудновець

Тож, відповідно, лунали й питання про боротьбу із сірим імпортом, контрабандними схемами, про пришвидшення процедур митного оформлення, а також практики завищення митної вартості товарів.

“Мушу визнати, як у представника силових кіл, антикорупційного ком'юніті, у мене були певні стереотипні погляди щодо системної контрабанди на митниці, внаслідок чого вони давали якусь певну спрощену картину світу, певне примітизоване бачення шляхів і і масштабів вирішення цього, - заявив Орест Мандзій. - У світогляді силовиків достатньо, умовно, синхронізувати інформаційні ресурси Держмитслужби та митних адміністрацій суміжних країн, запровадити автоматизований обмін інформацією, і це є панацеєю для ліквідації контрабандних схем.

Фото: Зоряна Стельмах Голова Державної митної служби Орест Мандзій

Насправді, коли ти потрапляєш в середовище і митну екосистему, розумієш, що проблематика набагато масштабніша, набагато ієрархічніша. Насправді, я думаю, що першопричиною і основним лейтмотивом того стану речей, який на сьогоднішній день є, це проблема, яка властива загалом всім структурам в сфері публічного управління, - хронічне недофінансування. Якщо взяти до уваги потреби Державної митної служби України, на сьогоднішній день наш бюджетний запит задоволений на 48 %. Прогнози наступного року ще менш втішні - 37 %”.

Розлогу розмову про те, як у таких умовах новий очільник реформуватиме Державну митну службу - що тепер є не лише внутрішнім запитом, а й зобов'язанням України перед Європейським Союзом - читайте незабаром на LB.ua.

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Фото: Зоряна Стельмах Орест Мандзій, Юлія Чудновець і Соня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Голова Державної митної служби Орест Мандзій

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Голова Державної митної служби Орест Мандзій

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Фото: Зоряна Стельмах Проректорка з науково-педагогічної роботи (міжнародне співробітництво) КНУ ім. Шевченка Ксенія Смирнова

Фото: Зоряна Стельмах Тетяна Острікова, член правління Асоціації адвокатів України

Фото: Зоряна Стельмах Колишній перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова

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Фото: Зоряна Стельмах Голова Державної митної служби Орест Мандзій

Фото: Зоряна Стельмах Олександр Соколовський , український підприємець, засновник торговельно-виробничого об'єднання «Текстиль-Контакт».

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Нікітенко, генеральний директор Хаммер Маркет

Фото: Зоряна Стельмах Голова Державної митної служби Орест Мандзій

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах Перший віцепрезидент Асоціації українських банків, Віталій Романчукевич

Фото: Зоряна Стельмах Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Владислав Суворов, заступник голови Держмитслужби

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Зоряна Стельмах прес-секретар та начальник відділу прес-служби Держмит служби України Алевтина Топчієва

Фото: Зоряна Стельмах Піар менеджер Епіцентр Тетяна Алексенко

Фото: Зоряна Стельмах Нагорський Віктор, заступник піар директора 'Епіцентру'

Фото: Зоряна Стельмах Олена Коваленко, заступник піар директора 'Епіцентру'

Фото: Зоряна Стельмах Юлія Чудновець та Владислав Антипов, Асоційований експерт Українського інституту майбутнього, власник та генеральний директор Центру Екології та Розвитку Нових технологій

Фото: Зоряна Стельмах Владислав Суворов, заступник голови Держмитслужби, ( у центрі) і прес-секретар та начальник відділу прес-служби Держмит служби України Алевтина Топчієва (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Артем Шаіпов, Керівник команди правничих та політичних консультацій Проєкту GIZ 'Сприяння наближенню України до ЄС у сфері верховенства права' »

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Голова Державної митної служби Орест Мандзій

Фото: Зоряна Стельмах Орест Мандзій (праворуч) з колегами з Держмитслужби

Фото: Зоряна Стельмах Перший віцепрезидент Асоціації українських банків, Віталій Романчукевич

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах Олександр Соколовський , український підприємець, засновник торговельно-виробничого об'єднання «Текстиль-Контакт» (праворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Ігор Швайка (ліворуч)

Фото: Зоряна Стельмах Орест Мандзій і Артем Шаіпов

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах Соня Кошкіна, Орест Мандзій і Юлія Чудновець