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Зеленський підписав закон про військові почесті героям, чиї тіла не повернули

Зеленський підписав закон про військові почесті героям, чиї тіла не повернули
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про військові почесті загиблим військовим, чиї тіла не повернули.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної ради.

«Верховна Рада отримала підписаний Президентом України Закон, який унормовує питання щодо віддання військових почестей воїнам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і визнані судом померлими» – зазначено там.

Йдеться про документ 4875-IX. Він запроваджує порядок проведення військового прощального ритуалу для загиблих захисників, традиційне поховання яких є неможливим через відсутність тіла, останків або праху.

Закон також дозволяє віддавати таким особам належні військові почесті, зокрема із врученням родичам державного прапора України, біля кенотафів – символічних меморіальних споруд.

  • 14 травня Верховна Рада ухвалила закон, який врегульовує проведення військового поховального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими за відсутності тіла, останків чи праху. За закон в цілому проголосували 273.
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