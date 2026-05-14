Сьогодні, 14 травня, Верховна Рада ухвалила закон, який врегульовує проведення військового поховального ритуалу для захисників, оголошених судом померлими за відсутності тіла, останків чи праху. За закон в цілому проголосували 273.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова з трибуни ВРУ зазначила, що родини героїв, чиї тіла не повернули, отримають Державний Прапор під час військового ритуалу.

«Сьогодні це питання є надзвичайно чутливим і болючим для тисяч українських родин, які через війну не мають можливості поховати своїх рідних, але прагнуть гідно вшанувати їх пам’ять», — наголосила вона.

За словами Калмикової, чинне законодавство передбачало військовий поховальний ритуал виключно у випадках поховання або перепоховання загиблого чи померлого захисника. Відповідно до статті 81 Статуту гарнізонної та вартової служби ЗСУ, цей ритуал є процедурою урочистого віддання військових почестей військовослужбовцям, поліцейським та іншим визначеним законом особам.

Одним із ключових його елементів є вручення родині Державного Прапора України.

«Цей прапор залишається назавжди для родини не просто державною символікою, а родинною реліквією, знаком вдячності держави та пам’яті про людину, яка віддала життя за Україну», — зазначила Міністр.

Калмикова пояснила, що у нинішніх умовах численні особи зникають безвісти під час бойових дій, а згодом суд оголошує їх померлими через відсутність тіла, останків чи праху — відповідно до частини другої статті 46 Цивільного кодексу України. На практиці виникала правова прогалина: через відсутність факту поховання неможливо було провести військовий ритуал і віддати почесті таким героям.

«Фактично родини опиняються в ситуації, коли держава визнає втрату, але немає визначеного механізму гідного військового поховання», — підсумувала Калмикова.