На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 3 отримали поранення

Є пошкодження та руйнування обʼєктів цивільної інфраструктури.

Золочів після обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 16 населених пунктів Харківської області, повідомляє ОВА. 

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали троє людей:

  • у с. Писарівка Золочівської громади зазнала поранень 63-річна жінка; 
  • у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждали жінки 52 і 75 років; 
  • у с. Рясне Золочівської громади загинув 60-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський, Основ’янський, Холодногірський, Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 8 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 5 БпЛА типу «Молнія»;
  • 7 fpv-дронів;
  • 46 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено гаражний кооператив, 3 автомобілі, залізничну інфраструктуру;
  • у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, 5 приватних будинків, 2 господарчі споруди, автомобіль, автобус (сел. Золочів), 2 приватні будинки (с. Рясне), приватний будинок, господарчу споруду, електромережі (с. Писарівка), трактор (с. Корбині Івани), багатоквартирний будинок, електромережі (с. Привокзальне);
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, багатоквартирний будинок, гараж (м. Барвінкове), залізничну інфраструктуру (с. Іскра); 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), цивільне підприємство (сел. Вільшани).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 133 людини.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 953 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 22 рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Рибалчине, Охрімівка і Стариця та в бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке й Волохівка.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.

