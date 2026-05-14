На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів 1 людина загинула й 3 отримали поранення

Є пошкодження та руйнування обʼєктів цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 16 населених пунктів Харківської області, повідомляє ОВА.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, постраждали троє людей:

у с. Писарівка Золочівської громади зазнала поранень 63-річна жінка;

у сел. Козача Лопань Дергачівської громади постраждали жінки 52 і 75 років;

у с. Рясне Золочівської громади загинув 60-річний чоловік.

Ворог атакував БпЛА Новобаварський, Основ’янський, Холодногірський, Шевченківський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

8 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Молнія»;

7 fpv-дронів;

46 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено гаражний кооператив, 3 автомобілі, залізничну інфраструктуру;

у Богодухівському районі пошкоджено електромережі, 5 приватних будинків, 2 господарчі споруди, автомобіль, автобус (сел. Золочів), 2 приватні будинки (с. Рясне), приватний будинок, господарчу споруду, електромережі (с. Писарівка), трактор (с. Корбині Івани), багатоквартирний будинок, електромережі (с. Привокзальне);

в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, господарчу споруду, багатоквартирний будинок, гараж (м. Барвінкове), залізничну інфраструктуру (с. Іскра);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Козача Лопань), цивільне підприємство (сел. Вільшани).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 133 людини.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 33 953 людини.

Упродовж минулої доби зафіксовано 241 бойове зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 22 рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Рибалчине, Охрімівка і Стариця та в бік населених пунктів Тернова, Ізбицьке й Волохівка.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Борівська Андріївка.