Зеленський: РФ за добу випустила по Україні понад 1500 дронів

У Києві унаслідок нічної атаки є ушкодження на 20 локаціях.

Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Упродовж доби російська армія випустила по території України понад 1560 безпілотників.

Про це у телеграмі написав український президент Володимир Зеленський. 

«Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад. Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення», – йдеться у його повідомленні. 

Президент наголосив, що важливо, щоб партнери не мовчали про цей удар і що потрібно продовжувати підтримку захисту нашого неба. Тому програма PURL потрібна, щоб Україна могла захиститися від таких ударів балістики. Також потрібно продовжувати тиснути на РФ. 

Зеленський додав, що станом на ранок у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці, де повністю зруйновано підʼїзд. Врятовано десятки людей. Є одна жертва. Під завалами ще можуть бути люди.

Президент нагадав, що за ніч росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами. Головною ціллю цього удару був Київ. У місті є пошкодження на 20 локаціях. 

«Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську», – повідомив глава держави. 

