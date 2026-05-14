Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог вчора поранив понад 30 мешканців Херсонщини. Є вбиті люди

Окупанти понівечили будинки, стільникову вежу, заклад громадського харчування, господарську споруду, магазин, маршрутний автобус та приватні автомобілі. 

Ворог вчора поранив понад 30 мешканців Херсонщини. Є вбиті люди
Росіяни атакували маршрутку, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОДА

Упродовж минулої доби російські війська поранили 31 людину на Херсонщині. Спочатку було відомо про одну вбиту особу, а вранці стало відомо про ще одну жертву російського удару.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, вранці стало відомо про загибель літньої жительки Комишан через вчорашній російський обстріл. Орієнтовно о 16:00 окупанти вдарили по селищу з артилерії, внаслідок чого смертельні травми дістала 79-річна жінка. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Паришеве, Станіслав, Новорайськ, Комишани, Новоолександрівка, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Правдине, Новодмитрівка, Тараса Шевченка, Раківка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Микільське, Осокорівка, Республіканець, Садове, Червоне, Чорнобаївка, Надіївка, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, заклад громадського харчування, господарську споруду, магазин, маршрутний автобус та приватні автомобілі. 

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies