Ворог вчора поранив понад 30 мешканців Херсонщини. Є вбиті люди

Упродовж минулої доби російські війська поранили 31 людину на Херсонщині. Спочатку було відомо про одну вбиту особу, а вранці стало відомо про ще одну жертву російського удару.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін, вранці стало відомо про загибель літньої жительки Комишан через вчорашній російський обстріл. Орієнтовно о 16:00 окупанти вдарили по селищу з артилерії, внаслідок чого смертельні травми дістала 79-річна жінка.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Паришеве, Станіслав, Новорайськ, Комишани, Новоолександрівка, Михайлівка, Дудчани, Качкарівка, Білозерка, Правдине, Новодмитрівка, Тараса Шевченка, Раківка, Антонівка, Велетенське, Кізомис, Микільське, Осокорівка, Республіканець, Садове, Червоне, Чорнобаївка, Надіївка, Зміївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, заклад громадського харчування, господарську споруду, магазин, маршрутний автобус та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 5 людей.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.