Рік втрачених ілюзій: що відбувається з урядом Фрідріха Мерца?

6 травня минув рік роботи уряду Фрідріха Мерца . З ним німці пов'язували чимало очікувань і сподівалися розв’язати проблеми, котрі турбують їх найбільше: від стану економіки до наслідків безвідповідальної міграційної політики. Та станом на зараз особисті рейтинги федерального канцлера б'ють антирекорди. А роботу коаліційного уряду ХДС/ХСС і СДПН схвалюють лише близько 15 % громадян країни. Паралельно на перше місце в рейтингу політичних симпатій електорату вийшла ультраправа «Альтернатива для Німеччини» ( AfD ).

Після непопулярного канцлера Олафа Шольца здавалося, що Фрідріху Мерцу буде важко перевершити рівнем суспільного розчарування. Німці очікували від нього компетентної жорсткої політики, яка швидко покращить стан справ у країні. Мерц позиціонував себе як досвідченого менеджера-управлінця, здатного провести рішучі реформи, зменшити податки, скоротити бюрократичний апарат і зупинити деіндустріалізацію. Також обіцяв радикально посилити контроль на кордонах і розпочати депортації нелегальних мігрантів.

На старті роботи, у травні 2025 року, канцлеру довіряли понад 40 % респондентів. Та з того часу рейтинги лідера ХДС і очолюваного ним уряду катастрофічно обвалилися. 86 % респондентів останнього опитування ARD-Deutschlandtrend, проведеного соціологічною компанією Infratest dimap, заявили, що не задоволені роботою уряду. Цей рівень невдоволення є рекордним: ніколи раніше федеральний уряд не отримував такої негативної оцінки після року при владі. Лише 44 % респондентів вважають, що уряд Мерца повинен залишатися до наступних виборів, запланованих на 2029 рік.

Згідно з опитуванням Forsa, тільки 13 % громадян Німеччини задоволені роботою канцлера Фрідріха Мерца, тоді як 85 % ні. Опитування також показало: лише 11 % респондентів схвально оцінюють загальну роботу федерального уряду, натомість 87 % — негативно. Особливо критично налаштовані молодь (від 18 до 29 років), робітники та самозайняті: 95 % з них висловлюють розчарування владою. Навіть серед прихильників ХДС/ХСС 56 % опитаних не до вподоби робота федерального уряду. Серед прихильників СДПН цей показник ще вищий — 82 %.

За даними Forsa, розчарування діями коаліції ХДС/ХСС-СДПН пронизує всі сфери. 89 % респондентів висловлюють невдоволення станом економіки, боротьбою з інфляцією, пенсійним забезпеченням і охороною здоров'я. 83 % мають негативну думку про те, як уряд дбає про покращення інфраструктури. А щодо боротьби з нелегальною імміграцією, цей показник становить 60 %. Тож Фрідріх Мерц через рік перебування на посаді став менш популярним, ніж його попередник Олаф Шольц у найгірші часи політичної кар’єри.

Коли консерватори і соціал-демократи після парламентських виборів минулого року домовилися створити коаліційний уряд, вони не надто замислювалися над суттєвими ідеологічними розбіжностями. Тоді провідні політичні партії Німеччини вважали, що головне на цьому етапі — не допустити до влади радикальну «Альтернативу для Німеччини». Але згодом практика показала, що ХДС/ХСС і СДПН принципово по-різному бачать низку питань. Через це і серйозні дискусії із союзниками по коаліції Фрідріх Мерц опинився у скруті. Він декларував рішучі масштабні реформи, однак мусив обходитися половинчастими кроками.

Правляча коаліція тримається разом не через ефективну плідну співпрацю, а через арифметику: інших варіантів більшості, крім залучити до її складу AfD, не існує. ХДС/ХСС наполягає скоротити витрати, зменшити соціальну державу, знизити податки і стимулювати бізнес. Тоді як соціал-демократи скептично ставляться до подібних ініціатив і вихолощують їхній зміст. Водночас критикують деякі пропозиції партнерів по владі як «цинічні» або «нелюдяні». Є багато суперечок щодо пенсій, реформ ринку праці і сфери охорони здоров’я. Міграція, оборона і бюджет теж викликають дискусії в учасників коаліції.

Незважаючи на обіцянки дотримуватися «боргового гальма», уряд Мерца мусив вдатися до значних запозичень для фінансування оборони і соціальних потреб. Досі створюють позабюджетні фонди, зокрема, щоб субсидувати ціни на електроенергію після нової хвилі енергетичної кризи. Канцлер пішов на компроміс із соціал-демократами, підтримуючи зелений перехід для виробників сталі і автомобілів. Хоча раніше сумнівався в доцільності такого кроку.

Попри жорсткі заходи в припиненні нелегальної міграції, уряд може похвалитися суперечливими результатами. Кількість нових прохань про притулок дійсно впала на 23 % у першому кварталі 2026 року, але владі не вдалося збільшити число успішних депортацій.

Ціна болісних компромісів у економіці, боргових зобов'язаннях, соціальній політиці, кредитування зеленої модернізації промисловості виявилася надто високою. Вона розчарувала і роздратувала чимало консервативних виборців. Та й сам Мерц не настільки майстерний політик, він схильний до публічних конфліктів і гострих заяв.

Наприклад, у ефірі телеканалу ARD 3 травня канцлер закликав партнера по коаліції, СДПН, до справедливості. Він наголосив, що в альянсі ХДС/ХСС зростає обурення компромісами, досягнутими із СДПН. І категорично відхилив податкові плани віцеканцлера і міністра фінансів Ларса Клінгбайля — збільшити податки на вищі доходи. «Я не шукаю іншої більшості. Але це не повинно спонукати СДПН думати, що вони можуть робити з нами все, що завгодно», — сказав Фрідріх Мерц.

Додатковим неприємним сюрпризом для уряду стали зовнішньополітичні потрясіння. Тарифні війни Дональда Трампа і конфлікт навколо Ірану, через який значно зросли ціни на енергоносії, потрясли німецьку економіку, котра і так перебувала у складному становищі. Однак громадськість не сприймає спроб канцлера виправдати проблеми Німеччини негараздами у світі. У згаданому опитуванні ARD-Deutschlandtrend 61 % німців вважає дії уряду недостатніми і не розглядає «важкі зовнішні обставини» як вагомий аргумент.

На тлі хронічних проблем у правлячій коаліції і відсутності помітних досягнень уряду Мерца зростають рейтинги «Альтернативи для Німеччини». AfD майже позбулася іміджу партії, підтримувати яку поганий тон. Вона позиціонує себе як єдина реальна опозиція, яка «говорить правду» про проблеми, від яких втомилися люди. Ця політична сила, яка, на жаль, не втратила проросійських сентиментів у зовнішній політиці, не обмежена жодними коаліційними зобов’язаннями. Тому може собі дозволити піти значно далі і пропонувати радикально розв’язувати складні проблеми. Наприклад, повністю відмовитися від пріоритету зеленої політики, повернутися до традиційних джерел енергії та відновити роботу атомної енергетики як запоруки зниження цін для промисловості і споживачів.

Також партія агітує за масові депортації нелегалів, кримінальних елементів, неінтегрованих у суспільство мігрантів паралельно із захистом німецької ідентичності, підтримкою традиційної сім’ї і припиненням зовнішньої допомоги. При цьому AfD проти підтримки України і прихильна до відродження економічної співпраці з РФ.

Тактика крайньо правих поступово розмиває електорат традиційних партій. Усе більше виборців розглядає AfD як прийнятний варіант. Паралельно в німецькому суспільстві зростає розчарування в системних політичних партіях. ХДС/ХСС, СДПН, «Зелених» сприймають як представників старої системи, які значною мірою відповідальні за нинішні проблеми. Останні соціологічні опитування фіксують кілька основних тенденцій. Лідерство «Альтернативи для Німеччини», яке, щоправда, становить лише кілька відсотків. Стагнацію та зменшення підтримки ХДС/ХСС, СДПН, «Зелених». А також стабільний рейтинг «Лівих» (Die Linke) у межах 10 %.

Якщо уряд Мерца не зможе покращити ефективність роботи і продемонструвати суспільству очевидні результати, «Альтернатива для Німеччини» матиме непогані шанси здобути перемогу на майбутніх парламентських виборах. І наступного разу створити дієву коаліцію без її участі може виявитися значно важче. Якщо взагалі неможливо.