У 2025 році з ЄС вислали рекордні 28% осіб, які підлягали депортації. Втім результат вважають “незадовільним”

Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 16%.

У 2025 році з країн Європейського Союзу вислали близько 135 тисяч мігрантів, які підлягали депортації. Це становить рекордні 28% від загальної кількості осіб, яким було наказано залишити територію Союзу, передає DW.

Це найвищий показник за останнє десятиліття, заявив єврокомісар з внутрішніх справ і міграції австрієць Магнус Бруннер у коментарі німецькій газеті Die Welt am Sonntag.

З понад 491 тисячі осіб, які мали залишити ЄС, торік депортували близько 135 тисяч. За словами Бруннера, зростання показника пояснюється, зокрема, послідовними діями держав-членів, більшою стабільністю в деяких країнах призначення та покращенням інформаційних систем.

Водночас комісар назвав досягнутий у 2025 році рівень «незадовільним». За його словами, чинні правила щодо вислання нелегальних мігрантів у ЄС є недостатньо ефективними. У зв’язку з цим він закликав якнайшвидше ухвалити оновлений регламент, представлений Єврокомісією у березні 2025 року. Документ, зокрема, передбачає жорсткіші правила для порушників закону та чіткі обов’язкові вимоги для осіб, які підлягають депортації.

Бруннер також наголосив на важливості співпраці з країнами, куди повертають мігрантів, щоб вони були готові їх приймати. За його словами, ЄС планує стратегічно використовувати свої інструменти впливу — зокрема візову політику, торгівлю та фінансування розвитку — пов’язуючи їх зі співпрацею у сфері міграції.

26 березня 2026 року Європарламент підтримав початок переговорів із Радою ЄС щодо остаточного ухвалення закону, який дозволить депортувати мігрантів, що не мають права залишатися в ЄС. Депутати також підтримали створення центрів для вислання мігрантів у третіх країнах і запровадження суворіших покарань за порушення міграційного законодавства.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добриндт, коментуючи це рішення, заявив, що країна прагне досягти угод із третіми державами щодо створення таких центрів до кінця поточного року. Бруннер підтримав підсумки голосування, зазначивши, що ЄС «на крок наблизився» до створення надійної та ефективної міграційної системи.