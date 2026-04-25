Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаЕкономікаФінанси

Reuters: Італія стала найбільш заборгованою країною ЄС, посунувши Грецію

Державний борг Греції був найвищим у єврозоні за останні два десятиліття.

Прапор Італії
Фото: з відкритих джерел

 Греція перестане бути найбільш заборгованою країною єврозони до кінця цього року. Її державний борг знизиться нижче за державний борг Італії.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела та дані з бюджетного плану Італії

За оцінками, грецький борг знизиться приблизно до 137% ВВП цього року зі 145,9% у 2025 році.

Натомість, Італія очікує, що її борг досягне піку в 138,6% ВВП у 2026 році.

Державний борг Греції – найвищий у єврозоні за останні два десятиліття – скоротився більш ніж на 60 процентних пунктів з 2020 року. Італія ж скоротила свій борг приблизно на 17 процентних пунктів за той самий період.

Як пише видання, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні каже, що борг Італії почав би падати раніше та швидше, якби не негативний вплив державних стимулів для будівництва, запроваджених за часів її попередників. 

Після пандемії COVID-19 Італія повернулася на своє звичне місце серед країн єврозони з найповільнішими темпами зростання.

З 2023 по 2025 рік країна демонструвала три роки поспіль зростання менше 1%, незважаючи на постійний потік мільярдів євро з фондів ЄС для відновлення після пандемії, і ця тенденція, згідно з бюджетним планом Казначейства, збережеться до 2029 року.

Економіка Греції стабільно зростала більш ніж на 2% протягом останніх трьох років, випереджаючи середній показник по ЄС, завдяки інвестиціям, внутрішньому попиту та туризму.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies