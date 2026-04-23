Україна та ЄС домовляються про перегляд механізму CBAM

Україна та Євросоюз ведуть переговори щодо виправлення помилок у застосуванні вуглецевого податку (CBAM), який з 1 січня 2026 року завдав неочікувано потужного удару по українському експорту.

Про це повідомили віцепрем’єр-міністр Тарас Качка та міністр економіки Олексій Соболев під час бізнес-саміту Україна-ЄС у Брюсселі, передає «Інтерфакс-Україна».

Практичні результати першого кварталу показали, що втрати української металургії склали від 17% до 93% залежно від сектору, що значно перевищило попередні прогнози Єврокомісії.

Основна проблема полягає в неможливості верифікації (підтвердження) обсягів викидів під час війни. Через відсутність перевірених даних українські виробники змушені сплачувати податок за максимальними ставками.

Наприклад, імпортери української електроенергії, навіть «зеленої», мають платити близько 68 євро за кожну МВт-годину. Соболев назвав ситуацію «дивним газлайтингом», оскільки ЄС ігнорував попередження України про можливі негативні наслідки, стверджуючи, що впливу не буде.

Наразі сторони досягли домовленості про прискорення процесу верифікації викидів для України. Європейський директорат з питань оподаткування (DG TAXUD) пообіцяв запропонувати практичні рішення, щоб бізнес не страждав від технічних помилок у розрахунках.

Качка підкреслив, що ЄС має сприймати Україну не як «третю державу», а як частину свого внутрішнього ринку, особливо враховуючи статус кандидата на вступ та Угоду про асоціацію.