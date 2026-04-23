Економіка / Держава

Україна хоче виробляти понад мільярд кубометрів біометану до 2030 року

До 2035 року цифру хочуть збільшити до понад 2 млрд куб. м.

Біометановий модуль на заводі в Україні
Фото: пресслужба ВР

Очікується, що до 2030 року Україна зможе виробляти понад 1 млрд куб. м біометану на рік, а до 2035 року – понад 2 млрд куб. м.

Про це ідеться на сайті Міністерства економіки.

Кабмін затвердив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року. Документ передбачає формування галузі і роль для енергетичної безпеки.

Програма розрахована на 2026-2035 роки й передбачає послідовний розвиток ринку біометану з опорою на аграрний потенціал України.

Мінекономіки запевнило, що реалізація програми має поступово зменшити залежність від природного газу за рахунок відновлюваних джерел, насамперед, біометану. Водночас ідеться про посилення енергетичної незалежності та скорочення викидів парникових газів відповідно до зобов’язань України перед ЄС. 

Українські аграрії при цьому зможуть переробляти відходи в біометан і створювати додану вартість, залучати інвестиції в біоенергетичні проєкти, виходити на нові ринки, зокрема європейський, а також диверсифікувати доходи і створювати робочі місця в громадах.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies