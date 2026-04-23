Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Кешбеком на пальне вже скористалися 2 млн українців. Понад 91% учасників — власники авто масового сегмента

Більшість авто — віком 10-20 років.

Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Кешбеком на пальне з 20 березня вже скористалися 2 млн українців.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

“Понад 91% учасників — власники авто масового сегмента; найпоширеніші моделі — Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia і Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ; більшість авто — віком 10–20 років; понад 80% — із двигунами об’ємом до 2,5 л”, — повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що держава компенсує до 1 000 грн на місяць: 15% — за дизель, 10% — за бензин, 5% — за газ. 

Кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва. 

У середньому 70% отриманого кешбеку спрямовується на оплату комунальних послуг.

Глава уряду додала, що загалом програмою «Національний кешбек» користуються понад 4,5 млн українців.

Читайте також
