Кешбеком на пальне з 20 березня вже скористалися 2 млн українців.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

“Понад 91% учасників — власники авто масового сегмента; найпоширеніші моделі — Volkswagen Passat і Golf, Renault Megane, Skoda Octavia і Fabia, Ford Focus, Daewoo Lanos, а також автомобілі ВАЗ; більшість авто — віком 10–20 років; понад 80% — із двигунами об’ємом до 2,5 л”, — повідомила Свириденко.

Вона зазначила, що держава компенсує до 1 000 грн на місяць: 15% — за дизель, 10% — за бензин, 5% — за газ.

Кошти можна використати для оплати комунальних і поштових послуг, придбання ліків, книжок або продуктів українського виробництва.

У середньому 70% отриманого кешбеку спрямовується на оплату комунальних послуг.

Глава уряду додала, що загалом програмою «Національний кешбек» користуються понад 4,5 млн українців.