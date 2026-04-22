Шмигаль: Уряд схвалив програму розвитку виробництва біометану до 2035 року

Кабмін затвердив Програму розвитку виробництва біометану на період до 2035 року, яка передбачає масштабне розширення галузі відновлюваних газів, залучення інвестицій та посилення енергетичної незалежності країни.

Про це перший віцепрем'єр-міністр — Міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Програма активує наші можливості стати великим виробником біогазів та експортером їх до Євросоюзу, що допоможе Європі позбутися залежності від російських вуглеводнів", – зазначає Шмигаль.

За словами міністра, впровадження програми дозволить зміцнити енергетичну стійкість України та надати значний імпульс розвитку відновлюваної енергетики завдяки залученню інвестицій у галузь.

Програма передбачає будівництво нових біометанових заводів, модернізацію наявних біогазових установок, формування інвестиційних стимулів для бізнесу, дерегуляцію щодо підключення виробників біоментану до газотранспортної та газорозподільчих мереж.

"Наша амбітна мета – до 2030 року досягти обсягів виробництва біометану в 1 млрд кубометрів на рік та наростити його до 2,1 млрд кубометрів в наступні п’ять років", – додає він.

На першому етапі реалізації програми планується запустити в роботу вісім біометанових заводів та створити інституційну основу для повноцінного функціонування сфери біометану.

Уряд також затвердив план заходів з реалізації Програми, де Міністерство енергетики є одним із головних виконавців.

"Вже цього року плануємо отримати доступ до бази даних ЄС щодо відновлювальних видів палива, ініціювати укладення договору з Євросоюзом про взаємне визнання гарантій походження для біометану, затвердити правила визначення якості природного газу", – додає Денис Шмигаль.