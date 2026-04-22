У Брюсселі стартував бізнес-саміт Україна-ЄС

22 квітня у Брюсселі розпочав роботу третій дводенний бізнес-саміт Україна-ЄС.
Про це ідеться на сайті Європейської Комісії.
Захід організували Єврокомісія та уряди України і Польщі. Саміт зібрав понад 1000 лідерів бізнесу, інвесторів та політиків. Головною метою дводенного заходу є мобілізація приватних та державних інвестицій для відновлення України напередодні майбутньої конференції у Польщі. Особливу увагу приділять стратегічним галузям промисловості, розвитку технологій і залученню приватного сектору до довгострокової економічної стійкості нашої держави.
Для підтримки модернізації України ЄС увів спеціальний інструмент — Ukraine Investment Framework. Ця ініціатива дозволяє інвесторам використовувати бюджетні гарантії ЄС, а також комбінувати гранти і позики від державних і приватних інституцій.
Очікується, що завдяки бюджету в 9,5 млрд євро, виділеному на гарантії і гранти, вдасться залучити до 40 млрд євро загальних інвестицій до 2027 року. Приватні компанії з ЄС мають відіграти провідну роль у цьому процесі, отримуючи вигоду від майбутнього економічного зростання та підвищеного попиту в повоєнній Україні.
Наразі Єврокомісія продовжує приймати інвестиційні пропозиції від зацікавлених сторін, зокрема, щодо створення спільних підприємств у ключових промислових секторах. Під час дискусій на саміті шукають шляхи для прискорення реформ в Україні, аби зміцнити бізнес-середовище, і розробляють інструменти пом’якшення ризиків для іноземних вкладників. Бізнес-спільнота може подавати свої проєкти через спеціалізовану онлайн-платформу.
- Саміт ЄС-Україна з питань бізнесу також є офіційним підготовчим заходом до Конференції з відновлення України 2026 року у діловому контексті.