Тим часом російська пропаганда поширює фейки про окупацію області.

Третій армійський корпус контролює населені пункти області на Луганщині, тому чергова заява російської пропаганди про взяття області — фейк.

Про це повідомила пресслужба корпусу.

Військові оприлюднили кадри ударно-пошукових дій, які здійснювали підрозділи корпусу поблизу Новоєгорівки на Луганщині.

«І тут — ані окупаційних військ, ані інфільтрованих російських солдатів. Бо тих, що виявили, — успішно ліквідували бійці «Karakurt Colony» 2-го мехбату. Генеральний штаб та Міноборони РФ неодноразово заявляли про «повне захоплення» чи «встановлення контролю» над усією територією Луганської області. Але кожну заяву противника вчергове множать на нуль підрозділи Трійки», - наголосили військові.