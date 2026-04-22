Латвія може бойкотувати відкриття Венеційської бієнале через участь Росії

Раніше про свої обмеження участі також заявляла Фінляндія.

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що країна не братиме участі у відкритті Венеційської бієнале 9 травня 2026 року, якщо серед учасників буде Росія. За її словами, допуск Росії є неприйнятним на тлі повномасштабної війни проти України. Лаце також долучилася до ініціативи 25 європейських країн, які закликали організаторів виключити Росію зі списку учасників. Про це пише видання Politico.

У латвійському Мінкульті наголошують: присутність Росії на престижній культурній платформі фактично легітимізує її та може сприяти поширенню прокремлівських наративів через пов’язаних із державою учасників.

Ситуація вже викликала критику в ЄС. Зокрема, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що розглядається можливість скорочення фінансування бієнале.

Водночас організатори наполягають, що виставка має залишатися "простором діалогу, де мистецтво відокремлене від політики".

Раніше про можливі обмеження участі також заявляла Фінляндія. Низка європейських політиків і міністрів уже закликали до повного виключення Росії з події та навіть припинення фінансування у разі її участі.