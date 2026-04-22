Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Латвія може бойкотувати відкриття Венеційської бієнале через участь Росії

Раніше про свої обмеження участі також заявляла Фінляндія.

Міністерка культури Латвії Агнесе Лаце заявила, що країна не братиме участі у відкритті Венеційської бієнале 9 травня 2026 року, якщо серед учасників буде Росія. За її словами, допуск Росії є неприйнятним на тлі повномасштабної війни проти України. Лаце також долучилася до ініціативи 25 європейських країн, які закликали організаторів виключити Росію зі списку учасників. Про це пише видання Politico.

У латвійському Мінкульті наголошують: присутність Росії на престижній культурній платформі фактично легітимізує її та може сприяти поширенню прокремлівських наративів через пов’язаних із державою учасників.

Ситуація вже викликала критику в ЄС. Зокрема, віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас заявила, що розглядається можливість скорочення фінансування бієнале.

Водночас організатори наполягають, що виставка має залишатися "простором діалогу, де мистецтво відокремлене від політики".

Раніше про можливі обмеження участі також заявляла Фінляндія. Низка європейських політиків і міністрів уже закликали до повного виключення Росії з події та навіть припинення фінансування у разі її участі.

Читайте також
