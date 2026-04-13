Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Єврокомісія розпочала процедуру замороження або припинення фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон

Офіційний термін, який надали організаторам бієнале для пояснення своєї позиції-30 днів.

CultHub
Єврокомісія розпочала процедуру замороження або припинення фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон
Європейська комісія ірозпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування Венеційська бієнале у зв’язку з рішенням відкрити російський павільйон. Організаторам надали 30 днів, щоб офіційно пояснити свою позицію. У разі відсутності змін інституція може втратити грант у розмірі 2 мільйонів євро, передбачений до 2028 року. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Відповідне попередження надіслало Виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) на адресу президента бієнале П’єтранджело Буттафуоко.

Попри те, що Венеційська бієнале є незалежною інституцією, її фінансування частково залежить від європейських програм, що створює важелі впливу з боку ЄС.

На цьому тлі 50 членів Венеційський інститут наук, літератури і мистецтв оприлюднили відкритий лист до президента Бієнале П'єтранджело Буттафуоко із закликом не допустити участі офіційної Росії.

Серед підписантів — науковці та інтелектуали різних галузей, зокрема ініціатор звернення Лоренцо Феллін.«Ми просимо вжити всіх можливих заходів, спрямованих на блокування оголошеної односторонньої офіційної участі нинішнього уряду Росії в Бієнале, зокрема з культурної солідарності з численними російськими художниками, несправедливо ув’язненими, і на знак поваги до пам’яті багатьох українських митців, які нині спочивають на кладовищах після руйнувань, спричинених Росією в Бучі, Маріуполі, Сумах», — йдеться у листі.

Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.

Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджа Мелоні.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Читайте також
