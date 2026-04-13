Єврокомісія розпочала процедуру замороження або припинення фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон

Європейська комісія ірозпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування Венеційська бієнале у зв’язку з рішенням відкрити російський павільйон. Організаторам надали 30 днів, щоб офіційно пояснити свою позицію. У разі відсутності змін інституція може втратити грант у розмірі 2 мільйонів євро, передбачений до 2028 року. Про це повідомляє видання La Repubblica.

Відповідне попередження надіслало Виконавче агентство з питань освіти та культури (EACEA) на адресу президента бієнале П’єтранджело Буттафуоко.

Попри те, що Венеційська бієнале є незалежною інституцією, її фінансування частково залежить від європейських програм, що створює важелі впливу з боку ЄС.

На цьому тлі 50 членів Венеційський інститут наук, літератури і мистецтв оприлюднили відкритий лист до президента Бієнале П'єтранджело Буттафуоко із закликом не допустити участі офіційної Росії.

Серед підписантів — науковці та інтелектуали різних галузей, зокрема ініціатор звернення Лоренцо Феллін.«Ми просимо вжити всіх можливих заходів, спрямованих на блокування оголошеної односторонньої офіційної участі нинішнього уряду Росії в Бієнале, зокрема з культурної солідарності з численними російськими художниками, несправедливо ув’язненими, і на знак поваги до пам’яті багатьох українських митців, які нині спочивають на кладовищах після руйнувань, спричинених Росією в Бучі, Маріуполі, Сумах», — йдеться у листі.

Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.

Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджа Мелоні.