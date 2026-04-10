Віцепрем’єрка з гуманітарної політики — міністерка культури Тетяна Бережна під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповіла, як саме держава планує посилити інформаційну оборону.

«4 млрд грн — це програма, яка створена на виготовлення українського культурного продукту, який необхідний для українського суспільства для збільшення їхньої стійкості проти інформаційних зовнішніх загроз», — заявила Бережна.

Вона повідомила, що відбір заявок розпочався 3 квітня і триватиме до травня. Рішення за результатами конкурсу ухвалюватимуть у серпні.

«Відповідно до процедури програми рішення будуть прийняті у серпні», — зазначила Бережна.

За її словами, передбачено різні типи контенту з різними термінами виробництва. Частину продуктів планують виготовити вже до кінця 2026 року, зокрема короткі відео, які є найбільш затребуваними на цифрових платформах.

«Деякий контент повинен бути виготовлений вже до кінця цього року. Тому результати ми побачимо ще в 2026 році», — сказала вона.

Водночас більш складні формати, як-от ігрові фільми та анімація, матимуть довший цикл виробництва — до 2028 року.

Бережна підкреслила, що уряд намагався зберегти баланс між швидким результатом і необхідним часом для якісного виробництва контенту.

«Ми маємо тримати баланс між тим, щоб дати нашим творцям час для виготовлення продукту і щоб побачити швидкий результат. І він в цій програмі збережений», — наголосила вона.

Також передбачено значну попередню оплату для виробників.

«Попередня оплата для фінансування створення продукту буде виділятися у розмірі 80% вже у вересні», — додала віцепрем’єрка.

За її словами, це дозволить культурній спільноті швидко розпочати або продовжити роботу над проєктами — як короткими форматами до кінця 2026 року, так і довгими, включно із серіалами та анімацією, до 2028 року.