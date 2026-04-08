Кіностудії Довженка виділили 29,4 млн грн на зарплати і погашення боргів

Крім того, 13 об’єктів культурної спадщини національного значення в Донецькій області внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток .

Міністерка культури Тетяна Бережна
Фото: t.me/svyrydenkoy

Уряд виділив кошти на підтримку Національної кіностудії імені Олександра Довженка та захист культурної спадщини в Донецькій області. 

Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури Тетяна Бережна

За її словами, для стабілізації роботи кіностудії дадуть 29,4 млн грн. Ці кошти підуть на виплату заробітних плат працівникам, оплату комунальних послуг та поступове погашення заборгованості. 

Міністерка зазначила, що фінансові труднощі закладу виникли через повномасштабне вторгнення, яке спричинило різке зменшення замовлень та активності у знімальних павільйонах. Для фінансування інституції уряд перерозподілив видатки Мінкульту на 2026 рік, перекинувши кошти з програми стратегічних комунікацій на підтримку кінематографа.

Бережна додала, що рішення також дозволяє кіностудії використовувати не менше 90% власних доходів для виплати боргів, зафіксованих станом на 1 квітня. 

Крім того, уряд вніс 13 об’єктів культурної спадщини національного значення в Донецькій області до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. До списку увійшли Свято-Миколаївська церква у Дружківці та об’єкти комплексу Святогірської Свято-Успенської Лаври. Такий крок посилює юридичний захист пам’яток на територіях, що перебувають під загрозою через бойові дії, додала глава Мінкульту.

