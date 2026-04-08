Фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова номінований на премію Emmy Awards

Стрічка потрапила одразу у шість номінацій.

Документальний фільм Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» номінований на премію News & Documentary Emmy Awards.

Про це ідеться на сайті Національної академії телевізійних мистецтв і наук.

Він змагатиметься за перемогу у шести номінаціях:

видатний документальний фільм про поточні події;

найкращий документальний фільм;

видатний сценарій: документальний фільм;

видатна режисура: документальний фільм;

видатна операторська робота: документальний фільм;

видатний монтаж: документальний фільм.

У центрі сюжету стрічки — група українських захисників, які долають два кілометри крізь спустошений ландшафт під постійними обстрілами, щоб звільнити зруйноване село Андріївка.

До повномасштабного вторгнення тут проживало менш ніж сто мешканців, однак населений пункт має стратегічне значення.

Під час російської окупації військові отримують наказ прорватися зі своїх позицій через укріплені рубежі ворога та повернути контроль над селом.

«2000 метрів до Андріївки» уже відзначений нагородою за режисуру у програмі World Documentary на цьогорічному фестивалі Sundance Film Festival.