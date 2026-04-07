У Парижі відбулася зустріч із українською диригенткою Оксаною Линів про культурну дипломатію між Францією та Україною

Днями в Українському культурному осередку імені Василя Сліпака в Парижі відбулася зустріч із українською диригенткою Оксаною Линів. Захід організував Центр Анни Київської. Про це організатори пишуть на своїй сторінці у фейсбуці.

Фото: фото з фейсбук-сторінки Оксани Линів

Під час заходу йшлося про історичні та мистецькі зв’язки між Україною та Францією, а також про роль культурної дипломатії у зміцненні міжнародних відносин. Окрему увагу було приділено важливості розвитку сталих мистецьких проєктів як інструменту посилення присутності України у світовому культурному просторі.

Диригентка Оксана Линів із співзасновницею Центру Анни Київської Вікторією Гринчишин

Оксана Линів поділилася досвідом співпраці з французькими музичними колективами та ініціативами, пов’язані з популяризацією української музики, зокрема проєкти у співпраці з українськими композиторами.

Також обговорювалася світова прем’єра твору «Les visions de Prince» композитора Едуара Резача, написаного за мотивами роману Антуана де Сент-Екзюпері. Прем’єра відбулася у лютому в Philharmonie de Paris за участі Orchestre de Paris та викликала позитивний відгук слухачів.

Фото: фото з фейсбук-сторінки Оксани Линів

Репертуар Оксани Линів налічує понад 20 українських композиторів. Під час своїх концертів вона прагне запрошувати українських солістів. На її замовлення кілька сучасних українських композиторів створили твори, які згодом прозвучали на провідних світових сценах.