ГоловнаКультура

У Парижі відбулася зустріч із українською диригенткою Оксаною Линів про культурну дипломатію між Францією та Україною

Подію організував Центр Анни Київської в Парижі.

CultHub
Фото: з фейсбук-сторінки Оксани Линів

Днями в Українському культурному осередку імені Василя Сліпака в Парижі відбулася зустріч із українською диригенткою Оксаною Линів. Захід організував Центр Анни Київської. Про це організатори пишуть на своїй сторінці у фейсбуці.

Під час заходу йшлося про історичні та мистецькі зв’язки між Україною та Францією, а також про роль культурної дипломатії у зміцненні міжнародних відносин. Окрему увагу було приділено важливості розвитку сталих мистецьких проєктів як інструменту посилення присутності України у світовому культурному просторі.

Диригентка Оксана Линів із співзасновницею Центру Анни Київської Вікторією Гринчишин
Оксана Линів поділилася досвідом співпраці з французькими музичними колективами та ініціативами, пов’язані з популяризацією української музики, зокрема проєкти у співпраці з українськими композиторами.

Також обговорювалася світова прем’єра твору «Les visions de Prince» композитора Едуара Резача, написаного за мотивами роману Антуана де Сент-Екзюпері. Прем’єра відбулася у лютому в Philharmonie de Paris за участі Orchestre de Paris та викликала позитивний відгук слухачів.

Репертуар Оксани Линів налічує понад 20 українських композиторів. Під час своїх концертів вона прагне запрошувати українських солістів. На її замовлення кілька сучасних українських композиторів створили твори, які згодом прозвучали на провідних світових сценах.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies