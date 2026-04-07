Росія здійснює систематичний вплив на редакційну політику низки франкомовних медіаресурсів у країнах Західної Африки задля поширення проросійських наративів.

Про це повідомляє у Центрі протидії дезінформації.

Встановлено, що Росія не лише фінансує лояльні медіа, а й безпосередньо втручається у створення контенту, нав’язуючи вигідні Москві інтерпретації подій.

Зазначається, що оплата за публікацію однієї замовної статті коливається від 250 до 700 доларів, що сприяло формуванню викривленого уявлення про війну РФ проти України та просуванню образу Росії як нібито “альтернативного партнера” для африканських держав.

Використання місцевих журналістів та лідерів думок для просування кремлівської пропаганди є елементом гібридної стратегії Москви. У такий спосіб Росія намагається створити ілюзію “широкої міжнародної підтримки” своєї агресивної політики.

Центр раніше розповідав, що Африка стала одним із пріоритетів зовнішньої політики РФ, а Кремль використовує “антиколоніальну риторику” як ширму для встановлення власного контролю над інформаційним простором континенту.

Москва готує третій саміт "Росія-Африка", намагаючись перевести свою присутність на континенті у фазу практичного закріплення впливу.