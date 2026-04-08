Його обожнювали в Донецьку, ненавиділи, хоч і цінували, в Києві, його ледь не канонізували вдома й визнавали в усьому світі. Як зростав, ким був і чим запам'ятався Мірча Луческу – читайте на LB.ua.

Луческу тренував у чотирьох європейських чемпіонатах, увійшов до рейтингу найтитулованіших тренерів світу, а в «Шахтарі» взагалі ознаменував цілу епоху, яка, як бачимо, досі триває на закладеному румуном бразильському фундаменті. Майбутній футболіст і тренер зростав у тотальній бідності на Батьківщині й повернувся додому переможцем. Мірча був жорстким, іноді – вередливим, але не байдужим. Він намагався врятувати від війни всіх, навіть папугу, й бажав відвідати матч сина на останньому подиху свого життя.

Луческу завершив свою кар'єру й помер у Румунії, а новина про його смерть розлетілася від України до Італії з Іспанією, від «Шахтаря» й «Динамо» до «Реала» й «Інтера». Мірча закінчив там, де розпочав – на Батьківщині, хоч багато держав вважали його своїм.

7 квітня стало відомо, що румунський тренер Мірча Луческу відійшов у вічність у бухарестській лікарні. Поразка Румунії у півфіналі плей-оф відбору до Чемпіонату світу проти Туреччини – 0:1 – стала останньою краплею. Дався в знаки вік і безперервність кар'єри: 40 років без суттєвих пауз не можуть минути безслідно. А 80-річний спеціаліст ще й не вмів програвати.

Важке дитинство й недооцінена футбольна кар'єра

29 липня 1945 року в районі Берчені на околицях Бухареста в родині з трьома братами й сестрою народився Мірча Луческу. Родина жила в страшних злиднях, бо ж у післявоєнній Румунії ні батько-санітар, ні мати, яка прибирала по сусідах, нічого іншого запропонувати не могли. Малий Мірча жив з родиною спочатку в бараці, а потім — у службових приміщеннях при тій самій лікарні, де працювали батьки.

Фото: wikimedia.org Мірча Луческу (ліворуч) під час матчу за «Динамо» Бухарест

Луческу зізнавався, що в таких умовах нічим, окрім футболу, й зайнятися не можна було. Тому дітлашня, ясна річ, босоніж грала в м'яч, зроблений зі знайдених на вулиці ганчірок. Мірча вирізнявся серед однолітків, тому його й помітили скаути столичного клубу.

«Весь вільний час ми з братами грали в футбол, ганяючи ганчір'яний м'яч. Я — єдиний з них, хто чогось досяг у футболі», — згадував Мірча.

Очевидно, найяскравіша сторінка в кар'єрі Луческу-футболіста пов'язана якраз із бухарестським «Динамо», кольори якого Мірча захищав 12 років. У його активі 250 матчів за столичну команду й 57 голів. Пік кар'єри вінгера припав на Чемпіонат світу-1970 року в Мексиці. Хоч Румунія відіграла всього три поєдинки в групі, не пройшовши в плей-оф, Мірча — капітан тієї команди — гучно заявив про себе. Ним цікавилися бразильський «Флуміненсе» й турецький «Фенербахче», однак румунські комуністи не відпустили, бо ж «національне надбання»...

Мірча був якісним футболістом із солідною кімнатою трофеїв — 7 титулів чемпіона Румунії, 2 національних кубки. Окрім того, в його футбольному ігровому доробку є цікавий рекорд. Він став найстаршим гравцем Чемпіонату Румунії з футболу, вийшовши на поле в офіційному матчі в 44 роки. І що, що він уже декілька років тренував «Динамо» Бухарест? А як він тренував!

Дав Пірло квиток у футбол і привіз карнавал в Україну

Спочатку Мірча тренував на Батьківщині, зокрема поєднував з роботою в збірній Румунії. У 1984 році Луческу навіть вивів свою збірну на Євро, здолавши в кваліфікації на той момент чемпіона світу – збірну Італію. Саме туди Мірча й поїхав далі. Тренував чотири клуби, й навіть встиг попрацювати з молодим Дієго Сімеоне в «Пізі». А під час роботи в «Брешії» взагалі дозволив дебютувати перспективному півзахиснику… Андреа Пірло. Був у кар'єрі Мірчі ще й міланський «Інтер», в якому не прижився й пішов менш як за пів року.

Фото: EPA/UPG Луческу під час презентації в «Шахтарі», 2004 рік

Потім Мірча повернувся додому й здійснив вояж у Туреччину, але визначальним для Луческу було рішення очолити донецький «Шахтар» у 2004-му. Варто наголосити, що Мірча приходив у команду, яка на той момент лише одного разу в історії вигравала внутрішній чемпіонат і була безнадійно другою під київським «Динамо» в турнірній таблиці. За два тижні «гірники» виграли Кубок України в матчі проти «Дніпра» (2:0).

За наступні 12 років каденції румуна «Шахтар» виграв вісім титулів чемпіона України. Ключ був схований у Латинській Америці. Мірча переконав керівництво зробити ставку на молодих атакувальних бразильських гравців, яких за потреби можна було дорого продати.

«Я кажу йому (президенту «Шахтаря» Рінату Ахметову, – Ред.), що перш ніж створювати велику команду, ми маємо грати у великий футбол. Мені потрібні не чемпіони, а таланти, які будуть рости, і бразильців я знаю добре», — пояснював Луческу.

Фото: EPA/UPG Луческу зустрічає нових гравців «Шахтаря» – Тейшейру й Косту

Так у команді з'явилися Матузалем, Жадсон, Елано, Фернандіньо, пізніше — Дуглас Коста, Фред, Тейшейра, Луїс Адріано. Мірча ніколи не приховував, що пишається своїм внеском у кар'єру цих бразильських хлопців.

«Я дуже пишаюся, коли бачу гравців, яких взяв у 18-19 років, і вони грають у великих командах Європи — Фернандіньо в "Манчестер Сіті", Вілліан у "Челсі", Міхітарян у Дортмунді, Адріано в "Мілані", Дуглас Коста в "Баварії". Це змушує мене завжди відчувати себе молодим», — казав він.

Фото: EPA/UPG Мірча Луческу

Паралельно з тим, як зростав «Шахтар», збільшувався й градус протистояння між «гірниками» й київським «Динамо». Одним з тих, хто підливав масла у вогонь, якраз був румунський спеціаліст. Він театрально кидав шапку на газон з криками «Браво, федерація», коли, на його думку, запрошені португальські арбітри судили упереджено в матчі з «Динамо». Додамо контексту й нагадаємо, що в ті часи — 2006-й рік — президентом УАФ був Григорій Суркіс, брат власника «Динамо» Ігоря Суркіса. Тому то й браво саме федерації…

Мірча загалом був щедрим на гострі слова, називав футболістів «Динамо» онуками Блохіна, а російського тренера киян Юрія Сьоміна – наступником Лобановського. Луческу був різноманітним у спробах вколоти головного суперника, стабільними залишалися лише результати. І себе ж він не ображав.

«Напевно, в українському футболі я не тільки шапку кидав», — наголосив якось румун під час однієї з пресконференцій, намагаючись себе вкотре похвалити. Було ж за що.

Фото: EPA/UPG Мірча Луческу з кубком УЄФА

Пік припав на 2009 рік, коли «гірники» виграли Кубок УЄФА, здолавши у фіналі німецький «Вердер» — 2:1. Луческу з «Шахтарем» тоді виграв не лише останній в історії розіграш Кубка УЄФА, на заміну якому потім прийшла Ліга Європи, а й завоював перший і поки єдиний європейський трофей для українського клубу після відновлення незалежності в 1991 році. Історична подія!

Чорна пляма в репутації й зрада «Шахтарю»

Він працював в Україні до 2016 року, а потім вирішив розпочати новий проєкт, зробивши найсуперечливіший вчинок у кар'єрі — переїхав до Росії. Румун очолив пітерський «Зеніт». Саме тоді Мірча видав декілька фраз, які йому вже ніколи не пробачать, не забудуть точно.

«Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене — одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія. Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки — теж», — заявив він у розмові з російськими пропагандистами.

Фото: EPA/UPG Мірча Луческу

До речі, ці слова йому ще згадають під час повернення в Україну.

На цьому румун не обмежився й вирішив проїхатися по покійному Валерію Лобановському.

«Якби вони зайшли на сайт УЄФА, то побачили б, що я другий за кількістю виграних трофеїв. Я дуже здивований високому місцю Лобановського у цьому рейтингу. За межами України він нічого не досяг», — сказав Луческу в одному з інтерв'ю після публікації рейтингу кращих тренерів за версією France Football, в якому він лише на 41-й позиції, тоді як Лобановський — на 6-й.

Хто б міг подумати, що ці слова ще вплинуть на Мірчу Луческу, який на момент 2019 року вже три роки не тренував в Україні. Усе змінилося в 2020-му, коли румун очолив… київське «Динамо». Кращої можливості насолити клубу, який він по-справжньому любив, але який, водночас, на думку Мірчі, погано з ним розійшовся, не придумаєш.

Фото: EPA/UPG Луческу під час роботи в київському «Динамо»

Мірча зіштовхнувся з опором уболівальників «Динамо», які не забули його слова про Лобановського й «одну країну». Вони влаштовували перформанси перед кожним домашнім матчем клубу, але Луческу продовжував працювати. У підсумку він виграв «золотий» дубль у стартовому сезоні й дещо знизив рівень напруги. У столиці Мірча довго не затримався, але за іронією долі вдруге був змушений евакуюватися через вторгнення Росії в Україну. Спочатку — з Донецька в 2014 році, а в 2022-му — з Києва. Тоді його вже й осінило…

«Те, що зараз відбувається в Україні — це кримінал. Путін — злочинець. Це варварська війна. Ми бачимо, як вмирають діти і жінки. Бомблять лікарні та цивільні будівлі. Це щось неймовірне. Тепер увесь світ має підтримати Україну. Вона бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи! Повторюю: Путін — злочинець. Сподіваюся, що ще повернуся в Україну. Вірю в це. Я категорично проти цієї війни. Спустошений тим, що ця війна принесла Україні. Цей жах треба зупинити. Сподіваюся, що Україна з допомогою інших держав виграє цю війну», — заявив Мірча.

Фото: EPA/UPG Мірча Луческу

Особливо щемливо прозвучали його слова про те, як він виїжджав з Києва.

«Я одразу поговорив із гравцями — попросив їх не панікувати. Ліга була зупинена кількома годинами пізніше. Ми організували два автобуси. Там були переважно жінки і діти, домашні улюбленці, папуга — ми намагалися нікого не залишити позаду», — запевнив тренер.

Фінальний акорд

Останнім місцем роботи Мірчі стала збірна Румунії, яку він очолив через 40 років після тріумфального виходу на Євро-1984.

Фото: EPA/UPG Презентація Мірчі Луческу на посаді тренера збірної Румунії

Мірча намагався вивести команду на Чемпіонат світу, але не зміг, зупинився на стадії плей-оф відбору. Це було його останньою краплею. Далі був серцевий напад, штучна кома…

Вам цікаво, про що думав 80-річний румун, який у дитинстві фактично голодував, а потім став зіркою тренерського цеху й усе життя віддав футболу? В одній з останніх розмов із сином Разваном, який теж нині тренує, Мірча попросив його забронювати квитки на фінал Кубка Греції, щоб наживо побачити, як ПАОК — команда сина — гратиме.

Фото: EPA/UPG Румунський тренер Мірча Луческу

Весь футбольний світ вшановує пам'ять яскравого футболіста, великого тренера й, щонайважливіше, гідної людини. Понад 1700 матчів на тренерському містку, 37 трофеїв і 4 країни, де він здобував кубки. Дякуємо й прощавайте, Містере.