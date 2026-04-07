Найважливіший «матч» Мірчі Луческу

Ця новина сколихнула українську спортивну спільноту, для якої Мірча Луческу — це не просто один з тренерів, який працював в Україні, а фактично людина-епоха. Ми вирішили розібратися, що трапилося й на якому етапі лікування перебуває румунський спеціаліст, без перебільшення один з кращих тренерів в історії Української прем'єр-ліги.

3 квітня стало відомо, що Мірча Луческу переніс серцевий напад , а вже 5 квітня румунський журналіст Емануель Рошу повідомив , що тренера ввели в штучну кому. Після цього в ЗМІ з'явилося багато новин, пов'язаних зі здоров'ям 80-річного коуча, який з кінця березня перебуває в лікарні.

Провалив відбір — як і Ребров зі збірною України

80-річний спеціаліст не відходив від справ після завершення роботи в «Динамо» — останньому українському клубі, в якому він працював. У серпні 2024 року Мірча Луческу очолив збірну Румунії якраз перед відбором до Чемпіонату світу з футболу. Чим не ідеальне завершення кар'єри великого спеціаліста.

Перед тренером стояло найвище завдання — вихід на Чемпіонат світу. Румунія потрапила в групу H разом з Австрією, Боснією та Герцеговиною, Кіпром і Сан-Марино. У підсумку підопічні Мірчі Луческу фінішували третіми й вийшли до плей-оф відбору — точно так само як і Україна.

26 березня у півфіналі плей-оф Румунія зустрічалася з Туреччиною. За підсумками 90 хвилин на домашньому полі перемогу святкували турки. Єдиний гол до власного активу записав захисник Ферді Кадіоглу. Таким чином підопічні Мірчі вже всьоме поспіль не змогли вийти до фінальної стадії Чемпіонату світу з футболу. 2 квітня Федерація футболу Румунії опублікувала заяву, в якій йшлося про те, що Мірча Луческу залишає посаду головного тренера збірної. Водночас він залишився в структурі місцевої федерації.

Що трапилося з Луческу?

31 березня в румунських ЗМІ з'явилася новина про те, що Мірчі стало зле після розбору матчу проти Туреччини. За інформацією журналістів, тренера розізлила реакція гравців на зауваження внаслідок пропущеного голу. Наставника обурили відповіді гравців Денніса Мана та Андрея Раціу під час розбору епізоду з пропущеним голом. Ман у момент атаки суперника поправляв гетри, тоді як Раціу не встиг повернутися в оборону. Мірча помітно нервував, а потім знепритомнів.

Як наслідок, тренера госпіталізували до кардіологічного відділення. Пізніше з'явилася інформація про те, що стан Мірчі стабільний. Ближче до кінця дня румунські журналісти опублікували заяву Луческу, в якій він наголосив, що з ним усе добре. Тренер також підтвердив, що розлютився через результат матчу з Туреччиною.

«Зараз зі мною все добре. Я дуже сильно розлютився, коли почав аналізувати матч із Туреччиною, хоча вже минуло три дні. І через цей нервовий стан мені стало погано. Я відчув, що більше не можу нормально дихати. У жодному разі в мене не було зупинки серця, хоча я бачив, що деякі так писали. Була фібриляція», — сказав тренер.

Луческу уточнив, що подібне траплялося з ним вже вдруге, а то й утретє — і щоразу серце зрештою відновлювало ритм самостійно.

«Таке зі мною вже траплялося: вперше — коли я був у Брешії. Було дуже холодно, мене тоді теж відвезли до лікарні. Лікарі сказали, що якщо серцевий ритм сам не відновиться, то наступного ранку мені зроблять розряд, але вранці пульс нормалізувався. Потім це знову сталося наприкінці минулого року. І тепер знову», — заявив Луческу.

Однак уже за чотири дні стан Мірчі погіршився. 3 квітня стало відомо, що коуч пережив серцевий напад.

5 квітня румунський журналіст Емануель Рошу повідомив, що Луческу ввели в штучну кому. Упродовж цього періоду навколо стану здоров'я коуча з'явилося чимало фейків, частину з яких довелося спростовувати директору медичного закладу, в якому лікують спеціаліста. Зокрема, йшлося про повторний серцевий напад.

Щоб спростувати фейки, з офіційною заявою до ЗМІ вийшов син Мірчі Разван, який нині тренує грецький ПАОК. Він наголосив, що всю інформацію про стан Мірчі нададуть лікарі.

«Що я можу сказати? Це складна, заплутана ситуація. У лікарні є люди, які нададуть вам усю інформацію. Зараз я не знаю, як щось пояснити», — пояснив Разван Луческу.

Водночас син Мірчі терміново вилетів до Бухареста.

Як відреагували в Україні?

Ясна річ, за Луческу тримають кулаки не лише в Румунії, а й в Україні, для якої він — не просто пацієнт бухарестської лікарні. Багаторічний соратник і друг Мірчі Даріо Срна висловив сподівання, що колишній тренер «Шахтаря» зможе подолати хворобу.

«Дай Боже, щоб він вийшов із цього стану, щоб одужав. Він сильна людина, у нього сильне серце, тому я впевнений, що він вийде з цієї ситуації», — заявив Срна у розмові з ПРОФУТБОЛ Digital. Не залишився осторонь і нинішній коуч «Шахтаря» Арда Туран.

«Я нещодавно довідався про те, що містер Луческу, на жаль, перебуває в не найкращому стані здоров'я, тому я щиро бажаю йому швидкого одужання та буду радий знову бачити його на тренерському містку», — цитує Турана пресслужба «гірників».

Окрему заяву опублікував «Шахтар».

«"Шахтар" висловлює слова підтримки Мірчі Луескому у зв'язку з його госпіталізацією. Бажаємо якнайшвидшого одужання, міцного здоров'я та повернення до улюбленої справи. Ми з вами, Містере!» — йдеться в повідомленні клубу.

Така увага до румунського тренера в Україні не є випадковою. Мірча — один з кращих, а дехто каже — найкращий після Валерія Лобановського тренер в історії УПЛ. Луческу — рекордсмен за кількістю матчів на чолі «Шахтаря» (573). У тренерському доробку румуна 22 трофеї упродовж роботи в «Шахтарі», зокрема — перемога у фіналі Кубка УЄФА сезону 2008/2009. Був у його кар'єрі й від'їзд до головного суперника «Шахтаря» — «Динамо». На чолі киян Мірча оформив національний требл: виграв внутрішній чемпіонат, Кубок і Суперкубок України. Паралельно з цим ніхто не забуває його переїзд до Росії після початку війни проти України, низку суперечливих заяв тренера про війну й спадок Лобановського. Точно ніхто не забуде легендарне «Браво, федерація».

Мірча — це людина-епоха, яка відмовлялася відходити від справ. Він продовжував тренувати у 80-річному віці, переписавши низку рекордів. Зокрема, за даними Transfermarkt, він став найстаршим тренером національної команди в історії.

Футбол — це все, що він знав і чим жив. Зараз він бореться не за титул, а за право повернутися до нього. Чекаємо, Містере.