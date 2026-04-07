Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Сім гравців збірної Еритреї з футболу втекли з країни, скориставшись закордонним матчем

Країна перебуває під владою тоталітарного уряду і відкрито підтримує Росію у війні проти України.

Збірна Еритреї з футболу
Фото: BBC

Футбольна збірна африканської держави Еритреї після виїзного матчу із командою Есватіні недорахувалася одразу сімох гравців, які, ймовірно, втекли від репресивного уряду.

Як пише BBC, футболісти скористалися тим, що повертатися на батьківщину треба було через територію демократичної Південної Африки. Наразі жоден з них публічно не заявив про своє місцеперебування.

В Еритреї мали готувати гравцям пишний прийом після перемоги, але на тлі втечі третини команди державні ЗМІ, контрольовані урядом, взагалі майже не повідомляють про успіх збірної.

Попри невелике населення, сотні тисяч громадян Еритреї стали у світі біженцями через політику уряду, а випадки втечі учасників міжнародних змагань за кордоном трапляються регулярно. Влада країни вочевидь бере приклад з Росії, яку всіляко підтримує в ООН, голосуючи проти резолюцій на підтримку територіальної цілісності України. 

