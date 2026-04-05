Українка Анна Музичук стала одноосібною лідеркою на шаховому турнірі претенденток

Як завершилися партії п’ятого й шостого турів Анни Музичук, завдяки яким їй вдалося одноосібно очолити турнірну таблицю, й хто виблискує на чоловічому турнірі претендентів – читайте на LB.ua.

За іронією долі саме такі шахісти й шахістки зазвичай перемагають. Це правило поки підтверджує наша Музичук. Анна в прагматичному стилі здобула три нічиї у трьох стартових партіях, а потім декласувала колишню українку з російським паспортом Катерину Лагно . Таким чином Музичук стала однією з лідерок турніру. Далі – дві вкрай непрості партії проти «нейтралки» Гарячкіної та китаянки Чжу.

На Кіпрі триває турнір претендентів, переможець якого зустрінеться з чемпіоном світу з шахів. Класична шахова історія. Єдиною представницею України на турнірі є Анна Музичук, яка потрапила на змагання в статусі першої запасної.

Дві партії Анни Музичук у п’ятому й шостому турах обіцяли бути дуже непростими. Адже українська шахістка в обох грала чорними, та ще й з дуже непростими суперницями. Спочатку їй протистояла «нейтралка» Олександра Горячкіна.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук

Анна обрала сицилійський захист. Натомість Олександра надала перевагу системі Россолімо. Проте українська шахістка виявилася добре підготовленою. Залізною рукою вона зрівняла гру. Партія дуже швидко перейшла до чотиритурового ендшпілю, в якому у суперниць залишилися по три пішаки на королівському фланзі. Звичайно, ніякого результату, крім нічиєї, й бути не могло.

У паралельній партії китаянка Чжу Їньер білими затиснула індійську шахістку Вайшалі Рамешбабу. І хоча для того, щоб довести цю позицію до перемоги, Чжу знадобилося 62 ходи, проте жодного моменту результат партії не викликав сумнівів. Ще одна «нейтралка» Катерина Лагно оговталася після відчутної поразки проти Музичук і в активному наступальному стилі перемогла Бібісару Ассаубаєву. Китаянка Тань Чжуньї зіграла внічию з Дів’єю Дешмух.

Фото: FIDE Анна Музичук

Наступного дня суперниця Анни теж була не з легких. Чжу перед цим виграла дві партії поспіль і зачепилася за розподіл першого місця. Цього разу українка обрала першим ходом 1…е7–е5. Шахістки розіграли італійську партію. Виникла позиція приблизної рівноваги. Але на 22-му ході білі припустилися очевидної помилки. Після цього Музичук захопила ініціативу й технічно довела її до перемоги на 37-му ході.

Ще одна учасниця тріумвірату лідерів – Лагно – явно була налаштована на перемогу. Проте Рамешбабу чорними грала дуже грамотно і не лише відбила всі потуги суперниці, а ще й захопила ініціативу й упевнено перемогла. Також успіх прийшов до її співвітчизниці Дешмух, яка на класі переграла Ассаубаєву. Горячкіна мала чорними перевагу над Тань, проте знову її підвела техніка – нічия.

Фото: FIDE Результати турніру претендентів серед чоловіків і жінок

Тепер після шостого туру Музичук на очко відірвалася від переслідувачок – 4 очка. Проте одразу п’ятеро шахісток набрали по 3 очки. Це – Дешмух, Вайшалі, Горячкіна, Тань, Чжу та Лагно.

У чоловіків продовжує творити дива узбек Джавахір Сіндаров, який набрав 5,5 очка. Дві останні його перемоги – над американцем Хікару Накамурою та китайцем Вей Ї – дозволили йому показати цей феноменальний результат.

Фото: FIDE Узбек Джавахір Сіндаров під час шахової партії

Єдиним конкурентом йому можна вважати Фабіано Каруану (США), але той уже відстає від лідера на півтора очка. Хоч, звичайно, у шахах буває всяке, Сіндаров є безумовним фаворитом.