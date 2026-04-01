Італія пролетіла повз третій поспіль чемпіонат світу, Швеція їде на Мундіаль

Сенсацією завершився плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу у європейському регіоні. Збірна Італії втретє поспіль не змогла кваліфікуватися на Мундіаль.

"Скуадра Адзурра" вела в поєдинку проти Боснії і Герцеговини вже з 15-ої хвилини, але наприкінці першого тайму залишилася в меншості через вилучення Бастоні. Боснійці спромоглися зрівняти рахунок, перевести гру в овертайм і серію пенальті, а там самі італійці втратили все: Еспозіто і Крістанте не реалізували свої удари.

Так само у серії пенальті путівку на чемпіонат світу оформила команда Чехії, яка подужала Данію. Туреччина впоралася у регламентовані 90 хвилин, вистачило одного голу у протистоянні з Косово. А кривдники українців шведи приєдналися до компанії учасників Мундіалю, у гольовому матчі обігравши Польщу. Вирішальний м'яч за рахунку 2:2 забив злий геній Віктор Дьокереш.

Чемпіонат світу з футболу прийматимуть США, Канада і Мексика, матчі відбуватимуться з 11 червня до 19 липня.