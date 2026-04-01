«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
ГоловнаСпорт

Італія пролетіла повз третій поспіль чемпіонат світу, Швеція їде на Мундіаль

Драматична розв'язка плей-оф відбору у Європі.

Італія пролетіла повз третій поспіль чемпіонат світу, Швеція їде на Мундіаль
Боснія і Герцеговина - Італія
Фото: EPA/UPG

Сенсацією завершився плей-оф відбору на чемпіонат світу з футболу у європейському регіоні. Збірна Італії втретє поспіль не змогла кваліфікуватися на Мундіаль.

"Скуадра Адзурра" вела в поєдинку проти Боснії і Герцеговини вже з 15-ої хвилини, але наприкінці першого тайму залишилася в меншості через вилучення Бастоні. Боснійці спромоглися зрівняти рахунок, перевести гру в овертайм і серію пенальті, а там самі італійці втратили все: Еспозіто і Крістанте не реалізували свої удари.

Так само у серії пенальті путівку на чемпіонат світу оформила команда Чехії, яка подужала Данію. Туреччина впоралася у регламентовані 90 хвилин, вистачило одного голу у протистоянні з Косово. А кривдники українців шведи приєдналися до компанії учасників Мундіалю, у гольовому матчі обігравши Польщу. Вирішальний м'яч за рахунку 2:2 забив злий геній Віктор Дьокереш. 

Чемпіонат світу з футболу прийматимуть США, Канада і Мексика, матчі відбуватимуться з 11 червня до 19 липня. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies