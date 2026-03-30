Антонеллі знову найкращий: як молодий пілот приїхав першим на Гран-прі Японії

А от для Макса Ферстаппена в цьому сезоні поки все стабільно… погано. Він ніяк не може заїхати на подіум і вже навіть розглядає варіант завершення кар’єри. Про все це й не тільки читайте в підсумках Гран-прі Японії на LB.ua.

Третій етап Формули-1 у цьому сезоні був багатий на події. Фернандо Алонсо вперше став батьком, а Андреа Кімі Антонеллі вдруге фінішував першим. Окрім щасливих моментів, були й такі, які змусили хвилюватися, зокрема аварія Олівера Бермана.

Злет Кімі Антонеллі

За ким точно приємно спостерігати в новому сезоні, так це за 19-річним пілотом «Мерседесу» Антонеллі. Італієць зробив дубль у Японії й повторив свій результат Гран-прі Китаю.

Фото: EPA/UPG Антонеллі мчить до фінішної лінії

І допомогла йому в цьому… аварія. Про неї пізніше, втім ця ситуація дозволила Антонеллі очолити загальний залік чемпіонату, ставши наймолодшим лідером в історії Формули-1.

Пілот усе розуміє, тож не завищує своє досягнення.

«Відчуття досить приємні. Звісно, ще зарано думати про чемпіонство, але ми на правильному шляху. У гонці в мене був жахливий старт, треба буде розібратися, що саме сталося. Але потім мені пощастило з машиною безпеки, завдяки якій я вийшов у лідери, а далі темп був просто неймовірним, і другий відрізок гонки пройшов справді чудово. Я дуже добре відчував болід і дуже цим задоволений.

Фото: EPA/UPG Антонеллі з кубком переможця Гран-прі Японії Формули-1

Думаю, нам відверто пощастило з машиною безпеки, але на «медіумі» ми були дійсно дуже сильними, щойно я опинився в чистому повітрі, а потім на «харді» темп був просто неймовірним. Я не знаю, що б сталося і яким би був фінал без машини безпеки, але вона однозначно значно полегшила мені життя», – сказав Антонеллі.

Аварія як кульмінація Гран-прі

Ключовим у переможній гонці італійця стало 22-ге коло, яке значно вплинуло на результати всього Гран-прі. Після 12-го повороту Олівер Берман намагався атакувати Франко Колапінто, який значно сповільнився. Аргентинець різко змінив траєкторію і змусив пілота «Хаасу» з’їхати на траву, де він втратив болід і на високій швидкості врізався у відбійник.

Забігаючи наперед, із самим Берманом усе добре, він не травмувався, а ось після цього інциденту на трасу виїхала машина безпеки, що уповільнила весь пелотон.

Низка пілотів на чолі з Антонеллі та гонщиком «Феррарі» Льюїсом Гемілтоном отримала нагоду зробити пітстоп із меншими втратами, а ось для напарника Кімі та тих, хто заїхав на піт-стоп раніше, – це означало втрату позицій.

Фото: EPA/UPG Андреа Кімі Антонеллі

Тож, врешті, саме ця аварія допомогла Антонеллі здобути перемогу та значну перевагу над іншими гонщиками.

Повернення «Макларена»

Після відвертого провалу у Китаї, де двоє гонщиків «Макларена» не стартували, у Японії від «папаї» не чекали якісних виступів. Більше того, мало хто міг подумати, що їм вдасться заїхати на подіум, втім «Макларен» зробив роботу над помилками і повертається.

Фото: EPA/UPG Оскар Піастрі на піт-стопі

Оскар Піастрі здобув перше подіумне місце для «Макларена» в новому сезоні. Він програв 13,722 секунди Антонеллі й фінішував другим. Шарль Леклер посів третє місце, випередивши Джорджа Расселла, а Ландо Норріс і Льюїс Гемілтон завершили гонку на 5-му й 6-му місцях відповідно.

Гран-прі Японії та особистий залік пілотів демонструють, що в новому сезоні боротьба за корону Формули-1 точитиметься між трьома командами: «Мерседесом», «Маклареном» і «Феррарі» та їхніми пілотами відповідно.

Особистий залік пілотів (топ-6) після Гран-прі Японії:

Андреа Кімі Антонеллі («Мерседес») – 72 очки; Джордж Расселл («Мерседес») – 63; Шарль Леклер («Феррарі») – 49; Льюїс Гемілтон («Феррарі») – 41; Ландо Норріс («Макларен») – 25; Оскар Піастрі («Макларен») – 21.

У Кубку конструкторів лідерство теж за «Мерседесом».

Кубок конструкторів (шістка кращих) після Гран-прі Японії:

«Мерседес» – 135 очок; «Феррарі» – 90; «Макларен» – 46; «Хаас» – 18; «Альпін» – 16; «Ред Булл» – 16.

Де Ферстаппен?

Подивившись на ці заліки, ви запитаєте: «А де ж Ферстаппен?» Щиро кажучи, цей сезон розпочинається точно не так, як хотів би нідерландець.

На всіх трьох Гран-прі 2026 року нідерландець не зумів увійти в п’ятірку кращих. Причина – в новому технічному регламенті, через який Ферстаппен навіть роздумує про завершення кар’єри.

Фото: EPA/UPG Макс Ферстаппен

З початку сезону 2026 року у Формулі-1 діють нові правила щодо двигунів, які передбачають значне збільшення частки електричної енергії. Технічні параметри нових силових установок вимагають від пілотів регулярного переходу в режим заряджання батареї під час кола. Це призводить до зниження швидкості болідів на прямих ділянках траси в моменти рекуперації енергії. За словами Ферстаппена, він втрачає задоволення від самого процесу керування болідом.

«В особистому житті я дуже щасливий. Але ви чекаєте на 24 гонки, а потім просто думаєте: чи варто воно того? Чи мені більше подобається бути вдома з родиною? Зрештою, справа вже не в грошах, бо перегони завжди були моєю пристрастю.

Я можу легко змиритися з тим, що я зараз на сьомому чи восьмому місці. Я реалістично до цього ставлюся. Але коли ти не насолоджуєшся всією формулою, що стоїть за цим, це не здається природним. Це справді антиводіння. Наразі я намагаюся насолоджуватися цим щодня, але це просто дуже важко», – підсумував Ферстаппен.

Фото: EPA/UPG Формула-1, Гран-прі Японії

Після яскравої гонки в Японії на нас чекає 5 довгих тижнів без перегонів. Наступний етап королівських перегонів пройде в Маямі 1–3 травня.

Нагадаємо, що два Гран-прі Формули-1 скасували через війну на Близькому Сході.