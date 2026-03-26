Левченко про Пономаренка: «За певних умов він може вирішити хід матчу зі Швецією»

Футбольний експерт, ексфутболіст Євген Левченко розповів LB.ua, в чому цінність форварда «Динамо» Матвія Пономаренка, який уперше отримав виклик до збірної України з футболу перед матчем проти Швеції у півфіналі плей-оф відбору до ЧС.

«Мені здається, що опція з Пономаренком може зіграти нам на руку. Якщо він не вийде зі стартових хвилин, то все одно може показати себе, якщо буде потрібно. Футболіст перебуває на підйомі, грає натхненно, тож за певних умов може вирішити хід гри», – сказав Євген.

Окрім того, він висловив надію, що якомога більше перспективних українських футболістів просуватимуть себе, щоб отримати шанс зіграти на міжнародному рівні.

Матч Україна – Швеція розпочнеться о 21:45 за Києвом 26 березня.

