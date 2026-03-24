Ми зідзвонилися з Олегом, коли він був на шляху додому з чемпіонату світу, й разом підбили підсумки його виступу на цьому турнірі. Про міцного мексиканця, проблеми з розбігом, риболовлю й секрет стрибків у висоту читайте в ексклюзивному інтерв’ю Дорощука на LB.ua.

Загалом шлях українця на світовій першості в приміщенні був тернистим, адже він двічі зупинявся буквально за крок від нагороди. Дорощук фінішував четвертим у 2024 році й п’ятим – у 2025-му. Через це нагорода цьогоріч стала особливо цінною. Попереду в українця підготовка до літнього етапу сезону.

21 березня український стрибун у висоту Олег Дорощук став чемпіоном світу в приміщенні. На змаганнях, які проходили в Польщі, українець з першої спроби підкорив планку висотою 2,30 метра. Цього вистачило, щоб здобути золоту нагороду й поставити жирну крапку в зимовому сезоні 2026 року.

Вітаю вас із дебютним «золотом» чемпіонату світу в приміщенні. Як почуваєтеся? Наскільки оціните свій виступ на турнірі?

Дякую вам! Я дуже щасливий, адже нарешті в мене з’явилася ця золота нагорода. Це дуже круто. На 100% не задоволений собою, бо є багато технічних аспектів і загалом дуже багато моментів упродовж змагань, які треба покращити. Але найголовніше, що ця медаль є.

Фото: (c)Ulf Schiller Українець Дорощук із золотою медаллю змагань

Що ви маєте на увазі, коли кажете про моменти упродовж змагань, які треба покращити?

Загалом стрибалося мені не дуже добре, як і весь мій зимовий сезон. Було важко, я не міг нормально потрапити в розбіг. У технічному аспекті було вкрай непросто. Я не можу нормально відчути розбіг – так пройшов мій зимовий сезон… Можливо, я став сильнішим фізично, і тепер треба працювати більше над технікою. Влітку в нас було мало саме технічної роботи через травми.

Під час вашого стрибка на висоту 2,30 м планка захиталася. Було видно, як ви буквально говорили щось до неї. Що казали?

Я просто думав і просив, щоб планка ще постояла, щоб спробу зарахували. Те, що я беру цю висоту, – це гарна тенденція. У Польщі вдалося це зробити з першої спроби. Чудово. Не можу сказати, що це «вау»-результат, але це добре.

Державний тренер Олексій Сердюченко підказував вам, що потрібно розслабитися й не ховати емоцій. Чи вдалося це зробити?

Мені здається, що все як мало бути, так і сталося. Щось вичавити із себе чи навмисно дати якусь емоцію – цього не було. Я просто стрибав і намагався зробити свої стрибки нормальними, підкорити висоту. Загалом я такий постійно, працюю за одним планом: завжди сконцентрований і роблю свою роботу.

Фото: (c)Ulf Schiller Український стрибун у висоту Олег Дорощук

Кожен спортсмен індивідуальний: хтось дуже емоційний, ви ж навпаки – стриманий і завжди в собі. Таким чином намагаєтеся заспокоїтися?

Якщо мені приходять у моменті якісь думки в голову, я просто сам із собою спілкуюся, відводжу негативні думки, відводжу якесь забігання вперед. Хочу бути в моменті. Я доволі довго вже працюю з психологом, і мені це дуже допомагає. Я дуже вдячний своєму психологу, адже разом ми проробили велику роботу. Під кожен сезон у нас різні завдання. Цього разу – це робота над відчуттям стрибка, щоб відчути, як я стрибаю зараз, як було минулого сезону, наприклад.

Ірина Геращенко розповідала, що працює з психологом над тим, аби не дивитися, як виконують свої спроби інші, аби бути зосередженою тільки на собі.

Так, це дуже важливо. Це гарний підхід, і я теж прагну саме цього.

Наскільки важливо підкорювати планку саме з першої спроби?

Дуже важливо на будь-яких змаганнях. Перш за все, коли береш висоту з першої спроби, то вже менше сил витрачаєш. Окрім того, тобі легше емоційно: на першу спробу набагато простіше налаштуватися, ніж на другу чи третю. На третю спробу натомість завжди віддаєш дуже багато сил і емоцій.

Фото: (c)Ulf Schiller Дорощук під час виконання своєї спроби

Третя спроба підкорити 2,33 м, яка не вдалася, для вас була найскладнішою на цьому чемпіонаті світу?

Вона була хорошою, бо я добре побіг, але мені стало заблизько, тому влетів у планку. Я думаю, що після цієї спроби я зміг би стрибнути краще і взяти цю висоту.

На наступних змаганнях чекаємо від вас 2,33 метра?

Не можу обіцяти, що точно зроблю це на наступних змаганнях, бо треба ще багато тренуватися. Та й зараз усе розпочнеться спочатку: тренування, підготовка до літнього сезону, знову «розстрибуйся», виходь на пік форми.

Ще трішки про світову першість. Мексиканець Ерік Портільйо, який став срібним призером змагань, – це відкриття цьогорічного чемпіонату світу в приміщенні?

Я не робив прогнозів, хто яке місце посяде, але дуже щасливий за нього. Він увійшов до складу в останню мить, коли багато хто відмовився від участі в чемпіонаті світу… І він не просто виступив, а ще й потрапив у призи й встановив особистий рекорд. Це круто!

Фото: (c)Ulf Schiller Призери змагань зі стрибків у висоту Чемпіонату світу в приміщенні серед чоловіків

Коли він виконував третю спробу, то ви, мабуть, уболівали проти нього (якби мексиканець взяв висоту, то став би чемпіоном, – Ред.)?

Я не переживав, просто дивився. Розумів, що я вже від себе все зробив, і мені треба просто дочекатися його результату. Після стрибка я привітав його, сказав, що він переписав історію, що він – молодець. Для Мексики це велике досягнення, адже не часто побачиш мексиканця на п’єдесталі саме стрибків у висоту.

Один із ваших головних конкурентів Ян Штефела натомість залишився поза подіумом. Це стало для вас неочікуваним?

Це – змагання, тут завжди все по-різному. Так завжди було й буде, що твої головні конкуренти можуть не потрапляти на п’єдестал. Однак я не приділяю цьому великої уваги.

Зараз розпочнеться підготовка до літнього сезону. Чи буде час з’їздити на улюблену риболовлю?

На риболовлю точно з’їжджу (сміється, – Ред.). Думаю, декілька днів точно можна відпочити, порибалити, а вже потім розпочнемо підготовку до літа.

«Золото» чемпіонату має принести «золото» в риболовлі?

Я дуже на це сподіваюся (сміється, – Ред.).

Фото: (c)Ulf Schiller Олег Дорощук виконує стрибок на ЧС

Підготовка до літнього сезону буде вдома чи плануєте збір за кордоном?

У квітні в нас буде збір у Португалії, а далі вже весь час будемо вдома готуватися. Ми так завжди робимо.

Атлети полюбляють збори в Португалії. Ви теж?

Так, я дуже люблю там тренуватися. Там є пляж, гарний ліс, багато місць, де можна гарно попрацювати. Є різні поверхні, й там ти виконуєш різну роботу. Це справді мені дуже подобається.

Якщо порівняти стрибки в приміщенні і на відкритому повітрі, то де все ж подобається стрибати більше?

Ясна річ, на стрибки в приміщенні не так впливають погодні умови, але при цьому там завжди менше людей. А на повітрі завжди ніби краще, легше стрибати, але чомусь усі мої нагороди саме в приміщенні. Будемо це виправляти!

Фото: (c)Ulf Schiller Український стрибун Олег Дорощук після перемоги

Яка ваша головна ціль на літній сезон?

Ціль одна – кайфувати від процесу, від своїх стрибків та й усе. Якщо говорити про висоту, то хочеться вже підкорити планку 2,35 м або ж 2,37 м. Будемо працювати! Я можу це зробити. Просто потрібно потрапляти по розбігу і відштовхуванню правильно – і тоді все вдасться. Насправді все просто (сміється, – Ред.).