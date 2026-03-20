Ліга конференцій: "Шахтар" програв "Леху", але вийшов у чвертьфінал

На нервах "гірники" все ж зберегли перевагу, здобуту у першому матчі.

Донецький "Шахтар" став чвертьфіналістом футбольної Ліги конференцій - хоча номінально домашній матч із польським "Лехом" у Кракові склався зовсім не за сценарієм "гірників".

Маючи перевагу у два м'ячі, донеччани примудрилися розгубити її ще до перерви. Дублем відзначився швед Мануель Ішак. Другий гол форвард забив з пенальті, призначеного за гру рукою Еліаса у власному штрафному.

У другому таймі "Шахтар" так і не забив - але допомогли суперники. Моутінью розписався у власних воротах і цим повернув українському гранду потрібний результат за сумою двох матчів.

Компенсований час проходив вже на валідолі, Арда Туран вчергове заробив жовту картку, але його підопічні все ж оформили путівку до чвертьфіналу, навіть попри поразку 1:2.

У наступній стадії донеччани зіграють з нідерландським "АЗ Алкмаар".



