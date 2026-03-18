Ліга чемпіонів: Лунін зіграв тайм проти "Сіті", "Спортінг" створив величний камбек

У футбольній Лізі чемпіонів визначилася половина чвертьфіналістів. Серед них і двоє українців, один з яких навіть зіграв повноцінний тайм.

Мова про Андрія Луніна, що у перерві замінив Тібо Куртуа у воротах мадридського "Реала". Іспанський гранд мав не розгубити перевагу у три м'ячі після першої гри - і з цією задачею впорався. Навіть більше: завдяки дублю Вінісіуса підопічні Альваро Арбелоа зрештою виграли 2:1, а Лунін свою сорокап'ятихвилинку провів без пропущених голів.

Натомість Ілля Забарний лише з лави запасних спостерігав, як його "ПСЖ" знову розтрощив "Челсі", цього разу 3:0. За сумою двох матчів вийшли непристойні 8:2.

Справжня драма сталася у Лісабоні, де "Спортінг" спромігся закамбечити проти сенсаційного "Буде-Глімта" з Норвегії. Португальці не лише відіграли гандикап у три голи, але й вирвали яскраву перемогу в овертаймі 5:0, зупинивши єврокубкову казку для команди з-за Полярного кола.

Без сенсацій минулося у матчі "Арсенала" і "Баєра": клас лідерів АПЛ все ж виявився вищим. 2:0, і "каноніри" продовжують претендувати на усі чотири трофеї в сезоні.