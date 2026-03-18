Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Ліга чемпіонів: Лунін зіграв тайм проти "Сіті", "Спортінг" створив величний камбек

Перші чотири учасники чвертьфіналів вже відомі.

Манчестер Сіті - Реал 1:2
Фото: EPA/UPG

У футбольній Лізі чемпіонів визначилася половина чвертьфіналістів. Серед них і двоє українців, один з яких навіть зіграв повноцінний тайм.

Мова про Андрія Луніна, що у перерві замінив Тібо Куртуа у воротах мадридського "Реала". Іспанський гранд мав не розгубити перевагу у три м'ячі після першої гри - і з цією задачею впорався. Навіть більше: завдяки дублю Вінісіуса підопічні Альваро Арбелоа зрештою виграли 2:1, а Лунін свою сорокап'ятихвилинку провів без пропущених голів.

Натомість Ілля Забарний лише з лави запасних спостерігав, як його "ПСЖ" знову розтрощив "Челсі", цього разу 3:0. За сумою двох матчів вийшли непристойні 8:2.

Справжня драма сталася у Лісабоні, де "Спортінг" спромігся закамбечити проти сенсаційного "Буде-Глімта" з Норвегії. Португальці не лише відіграли гандикап у три голи, але й вирвали яскраву перемогу в овертаймі 5:0, зупинивши єврокубкову казку для команди з-за Полярного кола.

Без сенсацій минулося у матчі "Арсенала" і "Баєра": клас лідерів АПЛ все ж виявився вищим. 2:0, і "каноніри" продовжують претендувати на усі чотири трофеї в сезоні.

