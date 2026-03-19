Ліга чемпіонів: "Барселона" зірвалася на англійців, "Тоттенгем" здобув перемогу "для бідних"

Усі господарі виграли свої матчі, але лише троє пройшли до чвертьфіналу.

У футбольній Лізі чемпіонів визначилися усі учасники чвертьфінальної стадії. Протистояння з найбільшою інтригою завершилися розгромами, а італійські клуби довершили своє європадіння.

Остання представниця кальчо "Аталанта" ще довго у нічних кошмарах бачитиме "Баварію", якій не завада навіть проблеми на голкіперській позиції. Мюнхенці не помітили втрати травмованими одразу трьох стражей воріт і накидали колишньому клубу Руслана Малиновського чотири голи на додачу до шести тижневої давнини. 10:2 за підсумками двох матчів.

"Ліверпуль" змусив скептиків у собі сумніватися після поразки "Галатасараю", але все ж на рідному "Енфілді" усе стало на свої місця. Мерсисайдці розгромили турецький гранд 4:0 і спокійно вирушили до наступної стадії.

Найбільш позбавлену сенсу перемогу у своїй історії здобув "Тоттенгем". Лондонці хай навіть цього разу забили на 1 гол більше "Атлетіко", але реабілітуватися за ганьбу минулого тижня у вигляді 2:5 не змогли. Далі йдуть мадридці.

А на "Камп Ноу" сталося щось за межами норми. Після загалом бойового першого тайму з "Ньюкаслом", який закінчився 3:2 на користь "Барселони" лише завдяки пенальті у компенсований час, каталонці наче озвіріли. А англійці, таке враження, не вийшли з роздягальні. Господарі забили ще чотири м'ячі, і це 7:2 у підсумку - одна з найбільших перемог в історії плей-оф Ліги чемпіонів.