Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
ГоловнаСпорт

​Україна завершила Паралімпіаду в першій трійці за кількістю здобутих медалей

Найбільше медалей у Китаю, на другому місці - США.

Медалі Паралімпійських ігор 2026 року в Італії
Фото: milanocortina2026.olympics

Збірна України завершила виступ на XIV зимових Паралімпійських іграх, що проходили в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Упродовж дев'яти змагальних днів українські спортсмени здобули 19 медалей: 3 золоті, 8 срібних, 8 бронзових і у підсумку посіли 3-тє місце за кількістю нагород та 7-е в загальнокомандному заліку серед 55-ти країн.

Про це повідомляє Укрінформ.

У складі "синьо-жовтих" виступали 35 учасників - 25 паралімпійців та 10 спортсменів-лідерів (гайдів), які змагалися у парабіатлоні, паралижних перегонах, парасноубордингу та парагірськолижному спорті.

Чемпіони та призери Паралімпіади-2026 у складі збірної України:

"золото" - Олександр Казік (біатлон, спринт), Тарас Радь (біатлон, спринт), Олександра Кононова (біатлон, спринт);

"срібло" - Максим Мурашковський (біатлон, індивідуальна гонка), Олександр Казік (біатлон, персьют), Тарас Радь (біатлон, персьют), Ярослав Решетинський (біатлон, спринт), Григорій Вовчинський (біатлон, спринт), Ірина Буй (біатлон, персьют), Олександр Казік (лижні перегони, 20 км), збірна України (лижні перегони, змішана естафета 4х2,5 км);

"бронза" - Дмитро Суярко (біатлон, індивідуальна гонка), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт), Тарас Радь (біатлон, індивідуальна гонка), Олександра Кононова (біатлон, індивідуальна гонка), Людмила Ляшенко (біатлон, спринт), Олександра Кононова (біатлон, персьют), Анатолій Ковалевський (біатлон, персьют), Олександра Кононова (лижні перегони, 20 км).

Загалом нагороди "білих" Ігор-2026 завоювали представники 27 країн світу. Найбільше медалей у Китаю - 44 (15, 13, 16). Другі у загальнокомандному заліку - представники США - 24 (13, 5, 6).

  • Зимові Паралімпійські ігри 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) відбуваються з 6 по 15 березня. Вони охоплюють шість різних дисциплін: біатлон, хокей, гірськолижний спорт, сноуборд, лижні перегони та керлінг.
  • Наступні Паралімпійські ігри пройдуть 1-10 березня 2030 року у Французьких Альпах.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies