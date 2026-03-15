​Україна завершила Паралімпіаду в першій трійці за кількістю здобутих медалей

Збірна України завершила виступ на XIV зимових Паралімпійських іграх, що проходили в італійських містах Мілан та Кортіна-д'Ампеццо. Упродовж дев'яти змагальних днів українські спортсмени здобули 19 медалей: 3 золоті, 8 срібних, 8 бронзових і у підсумку посіли 3-тє місце за кількістю нагород та 7-е в загальнокомандному заліку серед 55-ти країн.

У складі "синьо-жовтих" виступали 35 учасників - 25 паралімпійців та 10 спортсменів-лідерів (гайдів), які змагалися у парабіатлоні, паралижних перегонах, парасноубордингу та парагірськолижному спорті.

Чемпіони та призери Паралімпіади-2026 у складі збірної України:

"золото" - Олександр Казік (біатлон, спринт), Тарас Радь (біатлон, спринт), Олександра Кононова (біатлон, спринт);

"срібло" - Максим Мурашковський (біатлон, індивідуальна гонка), Олександр Казік (біатлон, персьют), Тарас Радь (біатлон, персьют), Ярослав Решетинський (біатлон, спринт), Григорій Вовчинський (біатлон, спринт), Ірина Буй (біатлон, персьют), Олександр Казік (лижні перегони, 20 км), збірна України (лижні перегони, змішана естафета 4х2,5 км);

"бронза" - Дмитро Суярко (біатлон, індивідуальна гонка), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт), Тарас Радь (біатлон, індивідуальна гонка), Олександра Кононова (біатлон, індивідуальна гонка), Людмила Ляшенко (біатлон, спринт), Олександра Кононова (біатлон, персьют), Анатолій Ковалевський (біатлон, персьют), Олександра Кононова (лижні перегони, 20 км).

Загалом нагороди "білих" Ігор-2026 завоювали представники 27 країн світу. Найбільше медалей у Китаю - 44 (15, 13, 16). Другі у загальнокомандному заліку - представники США - 24 (13, 5, 6).