Пономаренко й Таловєров у складі: Ребров оголосив склад збірної України на матчі плей-оф відбору до ЧС-2026

Для форварда «Динамо» виклик у національну команду є дебютним.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров оголосив склад, який готуватиметься до матчів плей-оф відбору до Чемпіонат світу-2026 в США.

Про це повідомляє УАФ.

До основного списку ввійшли 26 футболістів.

Склад збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Дмитро Різник («Шахтар» Донецьк), Руслан Нещерет («Динамо» Київ).

Захисники: Ілля Забарний («Парі Сен-Жермен» Париж, Франція), Олександр Сваток («Остін», США), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар» Донецьк), Максим Таловєров («Сток Сіті», Англія), Віталій Миколенко («Евертон» Ліверпуль, Англія), Олександр Тимчик («Динамо» Київ), Богдан Михайліченко, Борис Крушинський (обидва — «Полісся» Житомир)

Півзахисники: Єгор Ярмолюк («Брентфорд», Англія), Іван Калюжний («Металіст 1925» Харків), Олег Очеретько («Шахтар» Донецьк), Георгій Судаков («Бенфіка» Лісабон, Португалія), Руслан Маліновський («Дженоа» Генуя, Італія), Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Назар Волошин (усі — «Динамо» Київ), Олексій Гуцуляк («Полісся» Житомир), Віктор Циганков («Жирона», Іспанія), Олександр Зубков («Трабзонспор» Трабзон, Туреччина)

Нападники: Владислав Ванат («Жирона», Іспанія), Роман Яремчук («Ліон», Франція), Матвій Пономаренко («Динамо» Київ).

Ще дев'ятеро гравців потрапили до резервного списку заявки.

Резервний список:

Євген Волинець, Сергій Чоботенко, Едуард Сарапій, Олександр Назаренко, Ігор Краснопір (усі — «Полісся» Житомир), Костянтин Вівчаренко, Володимир Бражко (обидва — «Динамо» Київ), Єгор Назарина («Шахтар» Донецьк), Олексій Сич («Карпати» Львів).

Нагадаємо, 26 березня збірна України зіграє у півфіналі плей-оф відбору до Чемпіонату світу 2026 проти Швеції. 31 березня підопічні Сергія Реброва або виступатимуть у фіналі відбіркового плей-оф з переможцем пари Польща – Албанія, або зіграють товариський матч зі збірною, яка в цій парі програє.

Обидва матчі збірна України проведе в статусі господаря на стадіоні «Сьютат-де-Валенсія» у Валенсії, Іспанія.