Каратист Піцул після перемоги на етапі Прем’єр-ліги Karate 1 WKF: «Завжди був готовий до конкуренції»

Він став 13-м чемпіоном Прем’єр Ліги в історії України.

Каратист Піцул після перемоги на етапі Прем’єр-ліги Karate 1 WKF: «Завжди був готовий до конкуренції»
Український каратист Георгій Піцул
Фото: Анастасія Сальник

Український каратист Георгій Піцул у розмові з LB.ua поділився враженнями від перемоги на етапі Прем’єр-ліги Karate 1 WKF в Італії, який пройшов з 13 по 15 березня.

Українець Піцул (праворуч) під час сутички
Фото: Анастасія Сальник
Українець Піцул (праворуч) під час сутички

За словами українця, найважчим суперником на турнірі був японський каратист.

«Зараз я максимально щасливий. Відчуваю, що вся робота, яку ми проробили, була недаремною. Дуже пишаюся своєю командою. Ми зробили це разом. Напевно, найважчим був бій у півфіналі. Суперником був дуже непростий японець, і сам поєдинок вийшов дуже інтенсивним за темпом. Я завжди був готовий до такої конкуренції. Якби не мав таких цілей і планів у голові, то, мабуть, не їздив би на ці змагання. Усьому свій час. Я з повагою ставлюся до всіх суперників у своїй категорії, але я борюсь за свої мрії, тому рано чи пізно візьму своє і стану першим номером в своїй категорії», – пояснив Піцул.

Емоції Георгія Піцула після перемоги
Фото: Анастасія Сальник
Емоції Георгія Піцула після перемоги

Окрім того, він розповів, що думає про порівняння з бронзовим призером Олімпійських ігор Стасом Горуною, й поділився планами на майбутнє.

«Мені дуже приємно, коли мене порівнюють з такою легендою, як Стас. У нас насправді дуже хороші стосунки. Сподіваюся, що мені також вдасться залишити свій слід у цій категорії від України, не менший, ніж зробив Станіслав Горуна. Зараз у планах трохи відпочити, проаналізувати свої помилки і працювати далі. Хочу продовжувати феєрити й вигравати все, що буде на моєму шляху», – підсумував українець.

Каратист Георгій Піцул з медаллю чемпіона
Фото: Анастасія Сальник
Каратист Георгій Піцул з медаллю чемпіона

Загалом Георгій став 13-м представником України, який вигравав на етапі Прем’єр-ліги.

Нагадаємо, на війні загинув чемпіон світу зі стильового карате, тренер Олександр Семенюк.

