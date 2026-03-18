Марокко оголошено переможцем Кубка африканських націй з футболу через 2 місяці після фіналу

Сенегал покарали технічною поразкою за реакцію на пенальті, призначений у їхні ворота.

Конфедерація африканського футболу ухвалила рішення про зміну підсумку фіналу Кубка африканських націй, який відбувся 18 січня і завершився перемогою збірної Сенегалу над Марокко в екстратаймах.

Як пише BBC, Сенегал покарано технічною поразкою за рішення тренера Папа Тіава забрати команду з поля після того, як на останніх хвилинах рефері призначив у їхні ворота пенальті.

Упродовж 17 хвилин не було зрозуміло, чи продовжиться гра, але все ж сенегальці повернулися з підтрибунних приміщень, після чого Браїм Діас не реалізував покарання. В екстратаймі гол Папа Гуйє приніс Сенегалу перемогу.

Марокко подало апеляцію на результат матчу, і дисциплінарний орган КАФ визнав, що дії збірної Сенегалу порушили регламент змагань, за що команді зараховано програш з рахунком 0:3. Таким чином марокканців оголошено переможцями Кубка африканських націй - через два місяці після того, як їхні суперники підняли над головою трофей.

Сенегал має можливість оскаржити це рішення в Спортивному арбітражі у Лозанні.