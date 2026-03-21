Усик привіз в Україну Ентоні Джошуа

Британський боксер приїхав до Києва на запрошення того, хто двічі його побив.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик у Telegram повідомив про візит до України його колишнього суперника, британського важковаговика Ентоні Джошуа.

Усик провів Ей-Джею екскурсію Києвом і познайомив з культурою нашої країни та її національними стравами. Для Джошуа це перший приїзд в Україну.

Очікується, що британець відвідає вечір боксу промоутерської компанії Усика 21 березня, під час якого відбудеться дебют у профі-ринзі олімпійського чемпіона Парижа Олександра Хижняка, який протистоятиме колумбійцю Вільмеру Барону.

Усик та Джошуа двічі зустрічалися в ринзі, обидва рази сильнішим виявлявся українець після 12 раундів рішенням суддів. Наразі британець не володіє жодним поясом і, можливо, завершив кар'єру після того, як в автомобільній аварії в Нігерії загинули двоє його тренерів.