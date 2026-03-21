Олександр Хижняк дебютував у професійному боксі з перемоги

Українець закінчив бій у першому раунді.

Олександр Хижняк дебютував у професійному боксі з перемоги
Український боксер Олександр Хижняк
Фото: EPA/UPG

Олімпійський чемпіон Ігор-2024 у Парижі Олександр Хижняк дебютував у професійному боксі в рамках вечора боксу «Rising Star», організованого промоутерською компанією Олександра Усика — Usyk17 Promotions.

Хижняк протистояв колумбійцю Вільяму Барону, в доробку якого 8 перемог і 1 нічия при 13 поразках. Бій тривав менше одного раунду: наприкінці першої трихвилинки українець відправив суперника в нокаут.

Бій Олександра на вечорі боксу «Rising Star» — перший у професійній кар’єрі. Українець — срібний призер Олімпіади-2021 в Токіо й золотий — Ігор-2024 в Парижі.

Після здобуття золотої олімпійської медалі Хижняк заявив, що планує виступити на Олімпійських іграх-2028 у Лос-Анджелесі.

