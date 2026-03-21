Перша нагороду українця на світовій першості в приміщенні.

Олег Дорощук під час стрибка

Український стрибун у висоту Олег Дорощук виграв золоту нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходить в Польщі.

Про це повідомляє НОК України, передає LB.ua.

Фото: EPA/UPG Олег Дорощук після перемоги

Українець виконав чотири спроби без помилок, зупинившись на планці 2,30 метра. Цього вистачило, щоб виграти «золото».

Фото: EPA/UPG Емоції українського стрибуна Дорощука після перемоги на ЧС у приміщенні

Таким чином він здобув першу нагороду на ЧС у приміщенні після четвертого і п’ятого місць у 2024-му й 2025-му роках.

Це перша медаль для України у чоловічих стрибках у висоту на світових першостях у приміщенні за останні 12 років. Востаннє срібну нагороду на цьому турнірі виборював Андрій Проценко в 2014-му.

Нагадаємо, учора, 20 березня, Ярослава Магучіх виборола золоту медаль в жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні. Ще одна українка Юлія Левченко стала другою.