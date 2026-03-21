Український стрибун у висоту Олег Дорощук виграв золоту нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики в приміщенні, який проходить в Польщі.
Про це повідомляє НОК України, передає LB.ua.
Українець виконав чотири спроби без помилок, зупинившись на планці 2,30 метра. Цього вистачило, щоб виграти «золото».
Таким чином він здобув першу нагороду на ЧС у приміщенні після четвертого і п’ятого місць у 2024-му й 2025-му роках.
Це перша медаль для України у чоловічих стрибках у висоту на світових першостях у приміщенні за останні 12 років. Востаннє срібну нагороду на цьому турнірі виборював Андрій Проценко в 2014-му.
Нагадаємо, учора, 20 березня, Ярослава Магучіх виборола золоту медаль в жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні. Ще одна українка Юлія Левченко стала другою.