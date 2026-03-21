Без Жукової, Гапоненко й Піддубної: в Ужгороді визначили претенденток на місце в збірній України

З 11 по 19 березня 2026 року в Ужгороді проходив жіночий відбірний коловий турнір, який став важливим етапом формування національної збірної України. Турнір в Ужгороді мав одночасно підготовчий і відбірковий статус: три переможниці отримають звання офіційних кандидаток до складу олімпійської збірної України.

Перш ніж підвести його підсумки, зазначу, що сама ідея такого змагання є чудовою, й її можна лише привітати! Хто переміг і чому трійка кращих стають лише претендентками на місце в збірній України на шаховій олімпіаді? Читайте на LB.ua.

Без Жукової, Гапоненко й Піддубної: в Ужгороді визначили претенденток на місце в збірній України
Анастасія Рахмангулова проти Божени Піддубної
Фото: ФШУ

У цьому турнірі загалом зійшлися дев’ять учасниць. Що можна сказати про цей турнір? Це досить рідкісне змагання, в якому не було фавориток і аутсайдерок. По-друге, змагання цілком тягнуть на так звану боротьбу поколінь. Дворазова чемпіонка Європи Наталія Жукова першого свого континентального успіху досягла, коли багато учасниць ужгородських баталій ще не народилися. Інна Гапоненко та Євгенія Долуханова теж боролися за найвищі місця.

Українська шахістка Анастасія Рахмангулова
Фото: ФШУ
Українська шахістка Анастасія Рахмангулова

А от Анастасія Рахмангулова знаходиться посередині між старшими і юними учасницями. Понад десять років тому вона вже була чемпіонкою країни.

Серед юних учасниць звернемо увагу на Божену Піддубну. Киянка перед ужгородським турніром зіграла на змаганнях в Угорщині, де набрала 4 очки з 9. Їй вдалося суттєво підвищити свій поточний рейтинг, який уже перетнув межу 2300 очок.

У підсумку турнірна таблиця виглядає таким чином: 

  1. Анастасія Рахмангулова (Київ, 2341) – 6
  2. Анастасія Гнатишин (Львів, 2251) – 6
  3. Тетяна Скарбарчук (Львів, 2307) – 5
  4. Людмила Іваницька (Івано-Франківськ, 2295) – 4,5
  5. Наталія Жукова (Одеса, 2458) – 4,5
  6. Інна Гапоненко (Херсон, 2389) – 3
  7. Божена Піддубна (Київ, 2252) – 2,5
  8. Євгенія Долуханова (Харків, 2331) – 2,5
  9. Євгенія Торопцева (Київ, 2254) – 2

Нагадаємо, що три переможниці вибороли право бути кандидатками до національної збірної України. Чому саме таке формулювання? Бо раптом погодяться грати сестри Музичук. А ще є Юлія Осьмак, Анна Ушеніна й Наталія Букса. У цьому випадку здається, що місце у команді поки гарантовано лише Рахмангуловій.

Боротьба точилася до останнього туру. Реальними претендентками на перемогу були Жукова й Іваницька, але вони все ж таки опинилися поза чільною трійкою.

Наталія Жукова під час виступу на турнірі в Ужгороді
Фото: ФШУ
Наталія Жукова під час виступу на турнірі в Ужгороді

Першу сходинку посіла Анастасія Рахмангулова, яка нині живе в Італії. Здається, що її успіх був цілком закономірним. Зауважимо, що вона, а також третя призерка Скарбарчук, не зазнали жодної поразки.

Настя Гнатишин здобула найбільше перемог — п’ять. Вона була наймолодшою серед усіх учасниць (15 років) і мала найменший рейтинг. За її словами, вона завжди націлюється на перемогу. А навчив її грати в шахи тато у віці п’яти років.

Українська шахістка Тетяна Скарбарчук
Фото: ФШУ
Українська шахістка Тетяна Скарбарчук

Срібна призерка турніру Тетяна Скарбарчук провела турнір досить стримано, зважаючи на результати (2 перемоги й шість нічиїх). Головною виявилася її перемога в другому турі над Жуковою, чому сприяла, за словами Тетяни, прицільна підготовка. Отож поздоровляємо переможниць і сподіваємося, що вони гідно виступлять за команду України.

Співчуваємо Наталці Жуковій, яка боролася з останніх сил. А от в Іваницької всі успіхи ще попереду.

Божена Піддубна під час шахової партії
Фото: ФШУ
Божена Піддубна під час шахової партії

Щодо «невдах» турніру — Піддубної та Торопцевої… Вони зроблять правильні висновки і ще не раз порадують нас відмінною грою.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
