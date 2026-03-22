ГоловнаСпорт

Хижняк про дебют у професійному боксі: «Є бажання йти в цьому напрямку»

Українець переміг нокаутом у першому бою.

Олександр Хижняк під час дебютного бою
Фото: Ukyk17 Promotions

Український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк оцінив у розмові з LB.ua свій дебют у професійному боксі в рамках вечора «Rising Stars».

У першому поєдинку українець нокаутував колумбійця Вільяма Барона.

«Я чекав цього дня. Сьогодні я відчув, що все-таки є сила в моїх кулаках і в моїх ударах. Я відчув, що мої суперники можуть падати і відчувати цю силу. Я щасливий, що вдалося перемогти достроково. Це дуже важливо і цінно для мене. У мене є бажання ще більше працювати і йти в цьому напрямку. Суперник за рахунок досвіду, великої кількості боїв був небезпечний. Ще в першому раунді я одразу відчув, що це інший бокс, це інші рукавички і, відповідно, інша сила удару. Тут кожен удар може бути небезпечним. Я радий, що в мене нарешті є ця перша перемога на професійному ринзі, і вітаю всіх, хто чекав на мій дебют», — сказав Хижняк.

Він також подякував Олександру Усику за організацію вечора боксу й Федерації боксу України — за можливість поєднувати професійний і олімпійський бокс.

«Я хочу подякувати Олександру Усику і Федерації боксу України за можливість поєднувати кар’єру в олімпійському і професійному боксі. Я дуже вдячний усім, хто слідкує за мною і підтримує мене. Багато часу я витратив на те, щоб відновитися. У мене після Олімпійських ігор були великі травми, тому я пролікувався і нарешті знову повернувся. Я щасливий, що маю можливість виходити на ринг та радувати українських дітей та українських людей. Федерація боксу України — це дійсно професіонали, це люди, які якісно виконують свою роботу і з великою повагою ставляться до мене й моїх результатів. Я дуже вдячний їм за їхню роботу і радий, що можу працювати з такою командою. Я бачу, що я є прикладом для інших українських боксерів, і це дуже важливо для мене. Я працюватиму ще більше і здобуватиму нові перемоги», — розповів боксер.

Окрім того, Хижняк розказав, як ставиться до Олександра Усика й Ентоні Джошуа.

«Кожного разу, коли я бачу Олександра Усика, в мене мурашки по тілу. Я надзвичайно щасливий бачити його кожного разу. Вдячний йому, що він приїхав сюди підтримати нас. Він взяв із собою свого друга, Ентоні Джошуа. Вчора ми спілкувалися з ним по телефону, по відеозв’язку. І я ще раз переконався, що всі великі спортсмени — це дуже прості й щирі люди, які якісно виконують свою роботу», — пояснив Олександр.

Нагадаємо, Олександр Хижняк дебютував з перемоги в професійному боксі. Олімпійський чемпіон нокаутував суперника наприкінці першої трихвилинки бою.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies