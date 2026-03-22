Олександр Усик і Геннадій Буткевич під час підписання контракту

Український боксер Олександр Усик став першим віцепрезидентом житомирського футбольного клубу «Полісся».

Про це Усик повідомив на своїй сторінці в соцмережах.

«Я починаю нову главу – як перший віцепрезидент футбольного клубу Полісся. Для мене це не просто посада. Це можливість впливати, посилювати та розвивати український спорт на ще вищому рівні. Я завжди говорив: сила – в дисципліні, чесності та команді. Ці принципи залишаються зі мною і тут», – йдеться в дописі Усика.

Боксер також повідомив, що займатиметься суддівською реформою у футболі на новій посаді.

«Один з перших моїх напрямків буде суддівська реформа в Україні. Вірю, що прозорість та справедливість мають бути основою гри. ФК Полісся, дякую за довіру! Рухаємось вперед разом. Слава Україні», – додав українець.

Нагадаємо, 21 березня в Україні відбувся вечір боксу «Rising Stars», організований промоутерською компанією Олександра Усика. В рамках заходу в професійному боксі дебютував олімпійський чемпіон Олександр Хижняк.