Кадобан замість йокодзуни. Явгусишин провалив турнір, але переміг чемпіона

Як українські сумоїсти виступили на Haru Basho, кого здолав Аонішікі й чому йокодзуна не спатиме вночі? Читайте в огляді турніру на LB.ua.

Українець, який місцями виглядав розгубленим, зміг здолати двох секіваке (третій за статусом ранг у сумо — Ред.), включно з переможцем, і озекі. Тож про стрімке піке не йдеться. Аонішікі не втратив техніку після переможного Hatsu Basho, лише не впорався під тиском декількох факторів. У нього буде два місяці на відновлення й підготовку до травневого Natsu Basho. Свої висновки також зробить ще один українець — Сергій Соколовський (Шіші Масару).

Ще один озекі в макуучі — вищій лізі сумо — Данило Явгусишин (Аонішікі Арата) натомість зробити собі подарунок не зміг. День народження, яке в українця 23 березня, він святкуватиме вже не як цуноторі, а як озекі з кадобаном. Кадобан — це попередження, яке отримують озекі у випадку поганого виступу на гранд-турнірі (8 поразок і більше). Якщо на наступних змаганнях сумоїст закінчує з качі-коші — позитивною різницею перемог і поразок (8–7 і вище), то зберігає свій ранг. Якщо ні — ризикує опуститися до секіваке. Уродженець Вінниці якраз завершив Haru Basho лише з 7 перемогами в активі, тож отримав попередження, хоч провів турнір не без яскравих перемог.

Березневий Haru Basho в Осаці завершився без інтриги. Переможцем, який безапеляційно очолив турнірну таблицю ще 21 березня без можливості опуститися нижче, став монгол Кірішима Тецуо. Секіваке, який страждає на цукровий діабет, видав якісний виступ на гранд-турнірі, здобувши 12 перемог у 15 сутичках. Тріумф майже стовідсотково гарантує монголу підвищення до озекі вже після наступного засідання Асоціації сумо Японії.

Не зміг оговтатися від поразок

Український озекі, який підходив до турніру в статусі цуноторі — претендента на звання йокодзуни, Данило Явгусишин стартував з перемоги, але до середини змагань тричі поспіль поступився. По ходу турніру українець зміг реабілітуватися й за 5 сутичок до завершення зрівняв кількість перемог і поразок — 5–5.

Фото: sponichi.co.jp Данило Явгусишин (Аонішікі Арата)

«Чемпіонські сутички», на жаль, лише довершили хаотичну траєкторію Аонішікі на березневому гранд-турнірі. Він встиг двічі перемогти й тричі програти. Таким чином українець зробив маке-коші — негативну різницю перемог і поразок. Як наслідок, Аонішікі отримав кадобан — попередження.

Чому Аонішікі провалився, хоч низка експертів пророкувала історичну звитягу? Основні причини незмінні: психологічний тиск, нова вага й адаптація суперників до стилю Данила. Найбільшою ж перепоною Аонішікі на шляху до білого поясу йокодзуни стала травма ноги, якщо детально — пальців лівої стопи. Експерти відзначали, що Аонішікі важко взувався після завершення сутичок. Це пояснює проблеми українця, який привчив фанатів до зразкового орієнтування на дохйо (ринг у сумо — Ред.), з координацією. Аонішікі легко «провалювався» під суперників, які уникали прямого тиску українця... За такого сценарію Явгусишин був фактично беззахисним.

Не додала йому здоров’я й сутичка з маегаширою Даєйшо в рамках 12-го змагального дня. Японець виписав українцеві декілька ляпасів, а потім грізно штовхнув Данила за межі дохйо. Вінничанин небезпечно впав, зачепивши спиною край глиняного рингу, але зміг піднятися, приховуючи біль. Потім Аонішікі «на характері» здобув дві перемоги, знову зрівняв рахунок, зокрема в передостанній сутичці переміг монгола Кірішиму — чемпіона Haru Basho. Цікаво, що українець здолав секіваке й зробив послугу йокодзуні Хошорю, який теж боровся за Кубок Імператора. Про це — пізніше.

Фото: Nikkan Sports Аонішікі (ліворуч) падає в сутичці з Даєйшо

В останній змагальний день Аонішікі протистояв йокодзуні Хошорю й уперше поступився в офіційній сутичці цьому сумоїсту. Поразка ще й означала кадобан. Сподіваємося, що такий фініш додасть українцеві мотивації. Його завдання зараз полягає в тому, щоб відновитися від травми, адаптуватися до ваги, пропрацювати нові сценарії майбутніх сутичок і тріумфально повернутися. Навичок у відсьогодні 22-річного українського сумоїста, який, до слова, все ще зірка в цьому спорті, вистачає. Випадково двічі поспіль Кубок Імператора не виграють.

Майстер-клас від монголів

Не дасть збрехати не лише Аонішікі, а й монголи Хошорю й Кірішима. Для йокодзуни Haru Basho загалом був чи не найкращим шансом нарешті виграти Кубок Імператора в найвищому статусі в сумо. Візаві Хошорю Оносато знявся зі змагань на старті через травму, тож монгол був єдиним йокодзуною на турнірі. Мотивація була безмежною, і це перед стартом підтвердив сам сумоїст. «Не можу спати через те, що досі не вигравав гранд-турнір у ранзі йокодзуни», — казав він. І не спатиме…

Фото: sponichi.co.jp Аонішікі (ліворуч) після перемоги над Кірішимою

Вирішальним став передостанній день турніру. На перемогу претендували монголи Хошорю і Кірішима. Щоб зачепитися за кубок, йокодзуна повинен був перемогти озекі Котозакуру, а в іншій сутичці Кірішима мав програти Аонішікі. Українець зробив йокодзуні послугу, але сам Хошорю поступився, тож втратив навіть математичні шанси на успіх. Перемогу натомість святкував Кірішима, якого ніхто з суперників не наздогнав би за будь-якого розвитку подій в останній змагальний день. Розслаблений Кірішима навіть поступився в рамках 15-го дня, але став чемпіоном Haru Basho з 12 перемогами в активі. Поки секіваке святкував перемогу на турнірі, Хошорю радів через те, що нарешті перервав домінування Явгусишина в їхньому очному протистоянні.

Фото: Nikkan Sports Хошорю поклав на дохйо Аонішікі в рамках 15-го змагального дня

Героєм змагань все ж став Кірішима! 29-річний монгол, який вирізняється серед інших стабільністю виступів, підійшов до березневого турніру в статусі претендента на озекі. Попередні змагання він завершив з качі-коші 11–4 у статусі секіваке, тож якісний виступ на Haru Basho дозволив би йому піднятися в ранзі. Фактично так і сталося!

Кірішима вже був озекі, ба більше — цуноторі після перемог на гранд-турнірах у 2023 році. Однак монгол тоді травмувався, а потім довгий період часу набирав оптимальних кондицій, тому втратив ранг озекі. Історія сумоїста, який спочатку впритул наблизився до йокодзуни, потім мав проблеми, але повернувся, мала б стати повчальною для українського озекі Аонішікі.

Фото: Nikkan Sports Кірішима (праворуч) під час святкування перемоги

Зараз же час Кірішими. Він продовжує традиції попередників і підкреслює домінування представників Монголії в японському сумо. Хоч «золоті часи» монголів дещо позаду, бо 69-й йокодзуна Хакухо — рекордсмен за перемогами в макуучі — вже завершив кар’єру, Кірішима й Хошорю намагаються тримати планку.

Без суттєвих зрушень у Шіші

Паралельно свою спадщину в сумо формує українська делегація. Поки Аонішікі намагається оговтатися від поразок, Шіші Масару (Сергій Соколовський) продовжує набиратися досвіду. Українець, як і його молодший земляк, виконав маке-коші (6:9), тому не може претендувати на підвищення в ранзі.

Українець виступав із травмою біцепса, тож оцінювати його сутички варто обережно. З першого погляду видно, що уродженець Мелітополя додає в техніці й уже не виглядає настільки незграбно під час стартової боротьби. Українець залишиться в макуучі, а це головне. У нього теж є 2 місяці на підготовку до травневого гранд-турніру в Токіо. Natsu Basho заплановано на 10 травня.