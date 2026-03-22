Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю. Зокрема, розглядають угоду, яка має спростити перебування військових обох країн на території одна одної.

Про це пише Politico.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся із японським колегою Сіндзиро Коїдзумі. Виступаючи на військово-морській базі в Йокосука після переговорів, Пісторіус заявив, що Берлін запропонував так звану Угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement). Вона покликана «полегшити обмін військовими між країнами та значно зменшити бюрократичні перешкоди».

Такі угоди дозволяють партнерам легше розміщувати війська на території одне одного для навчань, тренувань чи операцій завдяки спрощенню правових і адміністративних процедур. Японія вже уклала подібні домовленості із Великою Британією та Австралією, посилюючи свою безпекову співпрацю на тлі зростання напруженості в регіоні.

Нова ініціатива виходить за межі попередньої активності Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка здебільшого обмежувалася спільними навчаннями та короткостроковими розгортаннями. Вона сигналізує про перехід до більш структурованої військової співпраці з партнерами в регіоні.

Пісторіус пов’язав цю ініціативу із загальною нестабільністю у світі і нагадав про залежність Японії від енергопостачання через Ормузьку протоку. За його словами, Німеччина та Японія мають спільний інтерес у забезпеченні безпеки глобальних торговельних маршрутів і залишаються відданими міжнародному порядку, заснованому на правилах.

Ця ініціатива також відображає ширший стратегічний зсув у політиці Берліна і Токіо. На тлі зростаючого тиску з боку авторитарних держав, від війни Росії проти України до дій Китаю та Північної Кореї в Східній Азії, обидві країни дедалі більше розглядають свої безпекові виклики як взаємопов’язані та посилюють двосторонню оборонну співпрацю.