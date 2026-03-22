МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Віталій Манський: "Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський про пропозицію Drone Deal: США були зацікавлені, але угоду ми з Трампом не підписали. Не знаю, чому
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю

Угода має спростити перебування військових обох країн на території одна одної.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та міністр оборони Японії Шіндзіро Коїдзумі
Фото: EPA/UPG

Про це пише Politico.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся із японським колегою Сіндзиро Коїдзумі. Виступаючи на військово-морській базі в Йокосука після переговорів, Пісторіус заявив, що Берлін запропонував так звану Угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement). Вона покликана «полегшити обмін військовими між країнами та значно зменшити бюрократичні перешкоди».

Такі угоди дозволяють партнерам легше розміщувати війська на території одне одного для навчань, тренувань чи операцій завдяки спрощенню правових і адміністративних процедур. Японія вже уклала подібні домовленості із Великою Британією та Австралією, посилюючи свою безпекову співпрацю на тлі зростання напруженості в регіоні.

Нова ініціатива виходить за межі попередньої активності Німеччини в Індо-Тихоокеанському регіоні, яка здебільшого обмежувалася спільними навчаннями та короткостроковими розгортаннями. Вона сигналізує про перехід до більш структурованої військової співпраці з партнерами в регіоні.

Пісторіус пов’язав цю ініціативу із загальною нестабільністю у світі і нагадав про залежність Японії від енергопостачання через Ормузьку протоку. За його словами, Німеччина та Японія мають спільний інтерес у забезпеченні безпеки глобальних торговельних маршрутів і залишаються відданими міжнародному порядку, заснованому на правилах. 

Ця ініціатива також відображає ширший стратегічний зсув у політиці Берліна і Токіо. На тлі зростаючого тиску з боку авторитарних держав, від війни Росії проти України до дій Китаю та Північної Кореї в Східній Азії, обидві країни дедалі більше розглядають свої безпекові виклики як взаємопов’язані та посилюють двосторонню оборонну співпрацю.

