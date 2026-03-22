Унаслідок аварії військового гелікоптера у Катарі загинули семеро людей

У Катарі розбився військовий гелікоптер, усі семеро людей на борту загинули.

Як пише ВВС, про це повідомила влада країни Перської затоки.

Усі тіла вже знайшли. Повідомляється, що гелікоптер упав через «технічну несправність» у територіальних водах Катару.За словами Катару та Туреччини, на борту перебували четверо катарських військовослужбовців, один турецький військовослужбовець та двоє техніків турецької оборонної компанії.

Причину аварії, яка сталася під час навчань, зараз з'ясовують.

Міністерство оборони Туреччини заявило, що катарський військовий гелікоптер «виконував навчальні навчання в рамках Об’єднаного командування сил Катару та Туреччини».

За словами міністерства, двоє техніків були з оборонної корпорації Aselsan, додавши, що точну причину аварії встановить катарська влада.