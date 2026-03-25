Єврокомісію закликають вплинути на ціни квитків на чемпіонат світу з футболу

ФІФА звинувачують у використанні становища монополіста.

Фото: ФІФА

Європейська організація футбольних вболівальників FSE подала скаргу до Європейської Комісії щодо завищених цін на квитки на матчі Кубка світу, який відбудеться влітку у США, Канаді і Мексиці.

Як пише Deutsche Welle, фани вимагають від керівництва ЄС вплинути на ФІФА, яка, користуючись монопольним становищем, продає перепустки на фінальний матч у сім разів дорожче, ніж це було у 2022 році в Катарі.

Найдешевший доступний у вільному продажу квиток на вирішальний матч турніру стартує від 4 185 доларів. При цьому перекупи просять за квитки шалені 190 тисяч в американській валюті.

Згідно із законами Мексики, спекуляція заборонена, тому в самій країні за песо усі квитки продають лише за номінальними цінами. Натомість у США і Канаді регуляція цін на події відсутня.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно виправдовував божевільну вартість квитків високим попитом і динамічним ціноутворенням. У скарзі FSE до Єврокомісії вказують на небезпечність такої практики, адже немає жодних запобіжників щодо того, як високо може піднятися ціна. 

Попри те, що чемпіонат відбувається у Північній Америці, європейські органи контролю мають право втручання, адже послуги надаються, серед інших, і європейським споживачам.

