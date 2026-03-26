Проти якої Швеції гратиме сьогодні Україна, на кого може покластися Сергій Ребров і чому синьо-жовтим під силу проходити у фінал — читайте в анонсі матчу на LB.ua.

Головна інтрига полягає в тому, хто з тренерів — Сергій Ребров чи Грем Поттер — зможе скористатися наявним ресурсом. Бо ж обидві команди підходять до матчу з величезним лазаретом основних футболістів.

З огляду на те, що обидва колективи часто грають один проти одного, можна припустити, що в матчі буде чимало історичних паралелей. До прикладу, шведи намагатимуться помститися за поразки 2012-го в рамках Євро в Києві й 2021-го — під час ковідного Чемпіонату Європи у Великій Британії.

Сьогодні, 26 березня, відбудеться півфінал плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні України й Швеції. Матч відбудеться на стадіоні «Сьютат де Валенсія», домашній арені іспанського клубу «Леванте».

Новий тренер проти старих проблем

У жовтні 2025 року Федерація футболу Швеції оголосила про нового тренера національної команди — Грема Поттера. Англійський коуч, відомий роботою в «Брайтоні», «Челсі» й «Вест Гемі», повинен був розпочати процес перебудови в національній команді. Він розуміє шведський футбол ще з часів роботи в місцевому «Естерсунді», тож цей вибір був повністю логічним.

Ще одним завданням Поттера, очевидно, був вихід команди до основної частини Чемпіонату світу з футболу. З огляду на це неочікуваним виявилося рішення продовжити контракт з англійським спеціалістом до 2030 року за два тижні до матчу проти України. Таким чином шведи дають зрозуміти Поттеру, що довіряють йому й не звільнятимуть, хай там як закінчиться сьогоднішній матч.

Фото: EPA/UPG Шведський форвард Александр Ісак

А поєдинок проти України стане неабияким випробуванням для Поттера. У головному матчі першої половини року Поттер не зможе розраховувати щонайменше на двох з трьох основних футболістів Швеції цілого покоління. Александр Ісак відновлюється після перелому ноги, а Деян Кулусевскі заліковує травму коліна. Додайте до цього ще п’ятьох гравців, які точно не зіграють у матчі… А напередодні з командою не тренувався півзахисник «Сельти» Вілліот Сведберг — потенційно восьмий футболіст, який залишиться поза грою.

У таких умовах Поттеру доведеться імпровізувати. На правду, навіть за кадрової катастрофи в активі тренера є багато якісних гравців. Інакше й бути не може в команді, вартість якої понад 360 мільйонів євро. Додайте до цього мотивацію шведів поквитатися з українцями за поразку 2021 року в 1/8 фіналу Чемпіонату Європи (1:2) — й отримаєте грізного суперника, який перемогу просто так не подарує.

Фото: УАФ Тренер збірної Швеції Грем Поттер під час пресконференції

Під час пресконференції перед грою Поттер не скаржився на проблеми зі складом, а навпаки — висловив готовність досягати результату з тими футболістами, які в нього є.

«Відколи я тут, дисципліна та самовіддача хлопців залишаються на найвищому рівні. Зрозуміло, що ми очолили колектив у непростий для нього період. Наша мета полягала у виправленні цього становища. Гадаю, нам вдалося досягти непоганих зрушень, якщо дивитися на сьогоднішній стан команди. Однак головним мірилом нашої роботи є гра і здобутий результат. Я волію акцентувати увагу на тих виконавцях, які зараз є в моєму ростері, адже це справді висококласні футболісти. Команда готова, і наше завдання на завтра — забезпечити потрібний підсумок», — наголосив англійський тренер.

Проблеми в команді Реброва

За іронією долі Сергій Ребров підходить до матчу зі схожими проблемами. Тренер української збірної теж залишився без восьми футболістів, п’ятеро з яких могли б вийти на поле зі стартових хвилин. Як думаєте, знайшлося б місце в складі Артему Довбику, Олександру Зінченку, Миколі Матвієнку, Руслану Малиновському й Юхиму Коноплі? Отож.

Фото: Дан Балашов/УАФ Роман Яремчук в атаці

Окрім того, була інформація про мікроушкодження Романа Яремчука й Георгія Судакова… У таких умовах варто говорити про те, що жодна з команд не підходить до матчу в оптимальному складі. На думку футбольного експерта, ексфутболіста збірної України Євгена Левченка, травми фактично урівняли шанси України й Швеції.

«Якщо подивитися на результати збірної Швеції в останніх матчах, на те, які футболісти не зможуть зіграти, можна говорити про рівні шанси на гру. У нас теж є травмовані футболісти, тому говорити про нашу перевагу не варто. Хочеться, щоб футболісти, яких викликав Сергій Ребров, забезпечили потрібний нам результат. Є травми, є проблеми з ігровою практикою в деяких виконавців, але в обох матчах (півфінал і фінал, якщо переможемо Швецію, — ред.) на перше місце виходить характер. Нам потрібен результат, який можна забезпечити лише за умови самовіддачі й якісної гри», — пояснив Левченко.

Схожі думки й у Сергія Реброва. Перед грою він теж акцентував на важливості характеру в окремих футболістів і команди загалом.

«Думаю, ми маємо виграти саме завдяки характеру. Буде багато боротьби, багато дуелей. Ми маємо концентруватися на кожному елементі», — наголосив головний тренер збірної України на передматчевій пресконференції.

Фото: Дан Балашов/УАФ Головний тренер збірної України на передматчевій пресконференції

І він не збрехав. Тим паче, що досвід перемоги над Швецією в команди є. Українці мають стовідсотковий показник перемог над шведами в двох офіційних матчах. Виходить, що українцям просто треба буде зіграти у свій футбол. У цьому переконаний Євген Левченко.

«Історично українці добре грають зі шведами. Сергій Ребров — це доволі консервативний тренер, який не дуже любить змінювати тактику. Нам сьогодні треба буде зіграти у свій футбол. Дуже хочу, щоб ми комбінували й швидко переходили з оборони в атаку. У суперника є сильні футболісти, але Швеція — це не Іспанія. З ними можна грати, їх можна перемогти», — зауважив футбольний експерт.

Тим паче, що в Сергія Реброва є козирна карта.

Ще одна історична паралель

29 червня 2021 року, 122-га хвилина матчу Швеція — Україна в Глазго, 1/8 фіналу Євро-2020. Олександр Зінченко подав у штрафний майданчик шведів, де найспритнішим виявився Артем Довбик — перспективний футболіст «Дніпра-1» на той момент. З часом герой того матчу переїхав до Барселони й став найкращим бомбардиром Ла Ліги у складі «Жирони».

Фото: EPA/UPG Артем Довбик (праворуч) святкує гол у ворота Швеції на Євро-2020

26 березня 2026 року. У заявці на гру з’явився Матвій Пономаренко — форвард «Динамо», який нещодавно почав виступати за основну команду киян. Станом на зараз він є найкращим форвардом Української прем’єр-ліги з дев’ятьма голами в активі. За необхідності він може з’явитися на полі й у матчі зі шведами…

Фото: fcdynamo.com Український форвард Матвій Пономаренко

На думку Євгена Левченка, Матвію до снаги заявити про себе вже в цьому матчі.

«Мені здається, що опція з Пономаренком може зіграти нам на руку. Якщо він не вийде зі стартових хвилин, то все одно може показати себе, якщо буде потрібно. Футболіст перебуває на підйомі, грає натхненно, тож за певних умов може вирішити хід гри. Хочеться, щоб наші гравці просували себе, щоб вони мали шанс показати себе на міжнародній арені», — сказав Євген.

Водночас він висловив сподівання, що у складі нашої команди сьогодні на кожній лінії поля буде лідер, здатний вести команду до перемоги. Сподіваємося, що так і буде.

Фото: EPA/UPG Емоції Сергія Реброва під час гри

Старт поєдинку Україна — Швеція заплановано на 21:45 за Києвом.

