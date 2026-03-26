Футбольний експерт Євген Левченко: «В України й Швеції рівні шанси на перемогу»

Ексфутболіст, футбольний експерт Євген Левченко у розмові з LB.ua оцінив шанси України й Швеції на перемогу у півфіналі плей-оф відбору на Чемпіонату світу-2026.

За його словами, травми гравців у складах обох команд фактично вирівняли шанси збірних на перемогу.

«Якщо подивитися на результати збірної Швеції в останніх матчах, на те, які футболісти не зможуть зіграти, можна говорити про рівні шанси на гру. У нас теж є травмовані футболісти, тому говорити про нашу перевагу не варто. Хочеться, щоб футболісти, яких викликав Сергій Ребров, забезпечили потрібний нам результат», – пояснив Левченко.

Євген також наголосив, що результат матчу першочергово залежатиме від характеру збірної України з футболу.

«Є травми, є проблеми з ігровою практикою в деяких виконавців, але в обох матчах (півфінал і фінал, якщо переможемо Швецію, — ред.) на перше місце виходить характер. Нам потрібен результат, який можна забезпечити лише за умови самовіддачі й якісної гри», — додав футбольний експерт.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Швецією у півфіналі плей-оф відбору до Чемпіонату світу з футболу. Матч заплановано на 26 березня, початок – о 21:45 за Києвом.

